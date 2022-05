Se sortearon los octavos de final de la Libertadores 2022. Boca Juniors irá con el Corinthians y River Plate con Vélez Sarsfield. Estudiantes de La Plata jugará frente a Fortaleza y Colón se medirá con Talleres, según lo determinó el sorteo que se realizó este viernes en la Conmebol. El Palmeiras, vigente bicampeón del certamen, se medirá con Cerro Porteño de Paraguay, mientras que Atlético Mineiro jugará frente al Emelec de Ecuador, Flamengo, finalista de la última edición, irá ante Deportes Tolima y Libertad de Paraguay con Athletico Paranaense.

Los partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores se jugarán del 28 al 30 de junio y las revanchas se llevarán a cabo del 5 al 7 de julio.

Los equipos que ganaron su grupo, como el caso de Boca, Estudiantes, River, Colón, Palmeiras, Libertad, Atlético Mineiro y Flamengo arrancarán su llave en condición de visitante y definirán como local. Cómo se dio el cuadro, un equipo de Argentina tendrá asegurado un lugar en la semifinal. En la misma instancia podría darse un posible superclásico entre el “xeneize” y el “millonaria”, aunque no habrá final entre equipos argentinos.

Los siguientes son los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022:

-Athletico Paranaense (Brasil) vs Libertad (Paraguay).

-Deportes Tolima (Colombia) vs Flamengo (Brasil).

-Vélez Sarsfield vs River.

-Emelec (Ecuador) vs Atlético Mineiro (Brasil).

-Cerro Porteño (Paraguay) vs Palmeiras (Brasil).

-Talleres de Córdoba vs Colón de Santa Fe.

-Corinthians (Brasil) vs Boca.

-Fortaleza (Brasil) vs Estudiantes de La Plata.