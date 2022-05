Una anciana de 82 años tuvo que ser trasladada desde Garruchos en un automóvil particular hasta el Hospital de Santo Tomé, en un recorrido de 65 kilómetros. No la quisieron atender en el Centro de Salud de esa localidad, donde su directora, Mirta Carrión Poma, es la esposa del intendente Marcelo Fabián Scotto.

Después le negaron la ambulancia, hasta que uno de sus hijos la llevó en el asiento trasero de su Chevrolet Corsa. La octogenaria sufrió un accidente doméstico con rotura de cadera. El viaje sin la atención adecuada y en un vehículo que no es sanitario, le complicó el estado de salud.

La mujer espera que se le consiga una prótesis, para que se concrete una intervención quirúrgica y así volver a caminar. Mientras no gestione en Garruchos, todo bien.

MIRTA CARRIÓN POMA. DIRECTORA DEL HOSPITAL DE GARRUCHOS