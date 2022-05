Se suscitó un violento asalto a una joven en Corrientes. “Me gatilló, pero no salió el disparo”, resumió aterrada. En el Barrio Doctor Nicolini, una mujer vivió los momentos más tensos de su vida en esa zona sur de la ciudad. Dos delincuentes portando arma de fuego la asaltaron a plena luz del día y uno de ellos, apuntándole a la cabeza, accionó el gatillo con la finalidad de obligarla a no resistir el robo de su motocicleta.

“Me gatilló a la cabeza, pero la bala no salió. Después, cuando me dijo ‘así que no me vas a entregar la moto’ pensé que sí, que estaba por dispararme”, dijo la víctima. La damnificada tiene 45 años. El miércoles a la tarde circulaba en una Honda Wave roja sobre calle 2 de Abril casi esquina Cosquín del barrio Nicolini.

A un costado de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue interceptada la motociclista, mientras circulaba hacia su domicilio. Alrededor de las 17:15 cuando un par de malvivientes en una moto cross le cerraron el paso. “No los vi venir; es como que aparecieron de la nada”, recordó.

Uno de los malhechores bajó del vehículo con un revólver en mano. Al grito de “dame la moto” apuntó el cañón del arma a la cabeza de la mujer. “Escuché que gatilló una vez. Quise escapar, pero el otro delincuente me cerró el paso. Entonces pensé ‘me va a disparar’ y no resistí”, adujo. La mujer explicó que el asaltante armado tenía barbijo colocado y un buzo con la capucha colocada. Al otro partícipe del atraco no lo logró observar. Ambos ladrones escaparon a alta velocidad en dirección Sur, en sentido a la calle Iberá. La víctima en total estado de desesperación pidió ayuda a una pareja que caminaba hacia una plaza. “No me hicieron caso, el hombre dijo que me arregle sola”.

Después “vi a otro hombre que pasaba en moto con un chico y también le pedí que me ayude. Ellos me llevaron hasta la Comisaría Séptima”, situada a escasas tres cuadras. En la dependencia de seguridad asentó la denuncia penal con los detalles del robo calificado. Hasta ayer continuaban con la búsqueda del vehículo identificado con la patente A157TMO.