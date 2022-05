Cuando la mentira tiene patas muy cortas. En una entrevista audiovisual, Manuel Santamaría, director de los Derechos de la Niñez y la Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, asegura que no tenían conocimiento de ningún expediente penal, ni imputación contra Sonia Prystuczuk.

Aseguró que a la Cartera que conduce Adán Gaya, no llegó ni formal ni informalmente, ninguna información sobre los hechos irregulares en el Hogar de Virasoro.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías, Silvia Erika Benítez, como el fiscal Julio Cazarré, que investiga varias acusaciones contra la ex directora del Hogar Rincón de Luz y María de Nazareth, le detallaron al Comité Provincial Contra las Torturas que Desarrollo Social nunca le respondió el Oficial Judicial, donde le comunicaban de una denuncia formulada el 9 de abril de 2021. Esta comisión, tiene a un representante del Superior Tribunal de Justicia, el ministro Alejandro Chain. No es una autoridad judicial menor.

Santamaría, es amigo personal de Prystuczuk, y no para pocos, responsable de acción u omisión de no frenar los horrendos hechos que sucedían en ese establecimiento. Tanto que, en los historiales de Facebook, aparece elogiando a Prystuczuk, y ante la prensa, intentando protegerla. Santamaría continúa en su cargo, tratando de esquivar el bulto, y faltando a la verdad públicamente ante los periodistas. Asumió en sus funciones en el año 2018, inclusive, antes que el ministro Gaya.

Cómo era eso de miente… miente… que algo quedará.



COMITÉ PROVINCIAL CONTRA LA TORTURA



ADÁN GAYA. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL