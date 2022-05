De visita por Corrientes, Agustín Rossi, reflexionó “las diferencias internas no nos dejan dar un mensaje de esperanza”. El referente nacional del PJ nacional y exministro de Defensa de la Nación está en nuestra ciudad para el encuentro de la denominada “Corriente de la Militancia”. Se refirió a los inconvenientes políticos que provoca las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Calificó a la situación de “un debate” y admitió que “la tensión no puede permanecer en el tiempo”.

“Cristina calificó a la situación como de ‘un debate’. Y creo que ese es el término más genuino para entender lo que pasa. Ahora, estando en el Gobierno el estado del debate no debe permanecer en el tiempo, porque eso sería muy perjudicial para nuestras aspiraciones políticas”, expresó Agustín Rossi.

Rossi, acompañado por el diputado nacional Jorge Antonio Romero, arribó a Corrientes para participar del acto de la denominada ‘Corriente de la Militancia’, sector del PJ que busca la unidad dentro del Frente de Todos.

“Hay que bajar el nivel de debate, y si se sigue por ese inevitable camino lo más genuino es resolver el tema en las PASO”, aventuró el exministro de Defensa de la Nación en el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández.

“Con Alberto (Fernández) hablo bastante seguido”, sostuvo el dirigente santafesino oriundo de Vera pero afincado en Rosario hace décadas, agregando que “con Cristina hablo menos… las cosas se dieron así”.

EFECTOS DE TENSIÓN INTERNA

“Esta tensión interna nos imposibilita transmitir los aspectos positivos de la gestión”, opinó Rossi y agregó que “hay cosas positivas, pero no se pueden mostrar como corresponde. Pero de algo estoy seguro: la tensión no puede permanecer en el tiempo”.

“Hay que fortalecer la gestión para llegar competitivos electoralmente al 2023”, sostuvo. “Soy peronista y en todo caso kirchnerista. Evito etiquetarme como ‘albertista’ o ‘cristinista’. Estoy tratando de fortalecer la gestión del presidente y la unidad del Frente de Todos. Hago lo que más me gusta: la construcción política”, cerró.

