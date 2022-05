Alberto Fernández le bajó el tono a la interna y aseguró que la reelección no es su prioridad. El presidente brindó una conferencia de prensa desde Francia y aseguró que la reelección no es su prioridad. Además, se anticipó al dato de la inflación.

Fernández brindó una conferencia de prensa en la embajada argentina en Francia, en la que habló de la interna, la inflación, la guerra y el lugar de Argentina. “La verdad que no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando cómo salir de los problemas que tenemos”, enfatizó.

Le bajó el tono a la interna y sostuvo que no se quiere pelear con Cristina. y amplió: “Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy estamos discutiendo todavía. Los que trajeron el 20% de caída del salario real, que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor”.

En cuanto a la economía, el presidente resaltó que pese al crecimiento que se observa, al gobierno le cuesta “corregir la distribución del ingreso” y que, pese a que se alienta a las paritarias para que los salarios estén por encima de la inflación, hay que “trabajar sobre todas las causas que la generan”.

Sobre los aumentos previstos en las tarifas, resaltó que los aumentos no pueden estar por encima de los salarios, y afirmó que no es una imposición del Fondo Monetario Internacional. “Lo hacemos porque creemos que es necesario ya que es muy difícil subsidiar a los más ricos en materia energética”, agregó.

En cuanto a la guerra, Alberto Fernández fue categórico: “se acaban de morir más de seis millones de personas por la pandemia, y debemos terminar con la muerte porque el mundo no soporta más esto”.