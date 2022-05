La justicia penal de Corrientes está menos creíble que nunca, y más dependiente del poder político. La versión que ningún funcionario de ECO puede ser procesado, cada vez toma más fuerza. En un fallo verdaderamente escandaloso, la jueza de Instrucción de Saladas, María del Carmen Mareco, benefició al intendente de Mburucuyá y a su hermano, quienes en junio de 2020 atacaron violentamente a un periodista.

Las últimas horas dictó falta de mérito a Pablo Kelo Guastavino y su hermano José Miguel Willy Guastavino. Uno agredió a golpes a Marcelo Florindo, mientras que el otro le robó el celular. Ambas acciones quedaron registradas en cámaras de Seguridad, y recorrieron un sinnúmero de medios de prensa, tanto locales como nacionales.

Aunque pocos lo crean, Mareco argumentó que no se intenta robar el móvil telefónico. Ella dice observar que el periodista hace un ademan como de filmación y Willy Guastavino le quita el aparato en defensa legitima de su intimidad. Increíble.

Como si fuera poco, sostiene que no encuentra el afán del robo, sino de dañar el celular. Ahora resulta que sustraer por varias horas y romperlo completamente, para esta magistrada no es delito, porque se defiende la privacidad.

Cuestiona la forma de investigación del periodista, sobre una posible violación de domicilio, acción sobre la cual la misma jueza no encontró pruebas desechando la acusación en su momento. Inclusive, hay imágenes y testigos, que confirman que jamás existió tal violación.

En realidad lo que Willy destruyó, fueron las pruebas que demostraban que se choreaban comestibles de Desarrollo Social destinada a personas pobres, para acopiarlas en una casa familiar. Exactamente, era eso lo que Florindo estaba averiguando y retratando. Esa parte de la historia de una probable corrupción, a Marecos no le importó. Tanto que la jueza culpa al trabajador de prensa de iniciar la reyerta por ir a registrar un posible delito de peculado y fraude en la distribución de mercaderías, un trabajo que lo realizó en plena vía pública. A esta acción laboral, la titular del Juzgado de Instrucción de Saladas, la considera como violatoria de la intimidad de los Guastavino y acepta, plácidamente, el reclamo de los imputados.

Asevera que en la filmación no se puede determinar quien comenzó la discusión y la agresión física. Y acá viene algo de antología: Mareco sostiene una posible agresión ilegitima de parte del periodista que habilitaría la legítima defensa, según el perfil psicológico de Florindo. Aparentemente no tendría control de sus impulsos y que, ante la presión de ser increpado por los Guastavino, haya sido él quien inició la agresión. Pero este increíble disparate se recuesta, al decir de la propia jueza, en una hipótesis que hasta el momento no ha sido probada, pero tampoco descartada.

Siempre se creyó que la justicia resolvía sobre pruebas sólidas, hasta que apareció este irrisorio fallo. Mareco, no hace más que cometer un violento ataque a la libertad de prensa, ejerciendo a la justicia para ejecutarlo.

Antes fue la jueza Silvia Erika Benítez, quien intentó acallar a la prensa en la causa que investiga los abusos a menores en el Hogar del Terror de Virasoro. Hasta cuando las organizaciones gremiales, asociaciones civiles que dicen defender al libre periodismo, seguirán calladas ante estos tremendos avasallamientos.