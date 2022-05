No hay designación. La justicia pide informes a la Cámara Alta sobre el proceso de designación para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo. Hace más de un año que no se nombra al sucesor de César Vallejos Tressens, quien venció su mandato en noviembre de 2020. Había llegado por acuerdos políticos internos del radicalismo, más allá de cumplir con los exámenes y evaluaciones que se exige para ser Ombusman de la provincia.

Sinceramente, muy pocos sabían quién era en su momento.

Ahora se trancó porque en la repartija de cargos de la alianza gobernante, no se ponen de acuerdo, sobre todo en los Defensores Adjuntos, que solo están para calentar sillas, ocupar oficinas de balde, pero cobran jugosos sueldos que superan el cuarto de millón de pesos. Más viáticos, teléfono gratis y combustible. Son premios que se le dan a los amigos, o para saldar una que otra deuda política electoral. Tanto que hasta hubo impresentables en ese puesto, que lo único que podían defender, eran los intereses de sus bolsillos.

El oficialismo debe darle un lugar a la oposición por ética normativa, pero no tiene muchas ganas de cederle un espacio salarial.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral quiere que el Senado le diga cómo va proceso de selección del Defensor del Pueblo o plazo estimado de designación. Uno de los postulantes tuvo que recurrir a los estrados judiciales para que resuelvan la designación del Defensor del Pueblo de Corrientes. Mientras tanto las tarifas de servicios públicos, sobre todo de transporte, luz y agua, siguen subiendo, algunas de manera ilegal, pero la gente no tiene quien los represente y defienda sus derechos constitucionalmente.

La Asociación de Usuarios y Consumidores, queda siempre entrampada en una justicia dependiente de poder político.