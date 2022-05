En una sentada pacífica, sentenciaron: “que estudie desde la cárcel que es en donde debería estar”. La mañana de este miércoles, estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Nordeste se movilizaron para manifestar su preocupación ante la posibilidad de cursar presencialmente con un joven condenado por violación.

Los estudiantes de Veterinarias organizaron una sentada pacífica en inmediaciones de la institución para manifestar su disconformidad ante la presencia de un hombre condenado por violación que tendrá la posibilidad de cursar presencialmente.

Una de las estudiantes autoconvocadas explicó: “que tenga que venir a cursar con nosotras nos parece totalmente injusto. Todos los días nos tenemos que cuidar de cosas en la calle y ahora tenemos que cuidarnos en la facultad, donde tendríamos que estar protegidos todos”.

Las alumnas no se mostraron contrarias a que el sujeto estudie; sin embargo, consideran necesario que su seguridad e integridad sean resguardas y que el acusado “estudie desde la cárcel, que es donde debería estar”. El joven en cuestión es Juan Cima de 20 años, quien fue condenado por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya por el delito de abuso sexual con acceso carnal, a la pena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conductas.

El sujeto, en 2019 invitó a una adolescente de 14 a su casa, tras una reunión social. En su habitación ocurrió el abuso sexual que terminó con la joven hospitalizada tras sufrir una hemorragia que, por poco, no le costó la vida.

Detallaron informes los médicos que la atendieron en el Hospital Camilo Muniagurria, al cual ingresó “con shock hipovolémico, estuporosa, cercano a la muerte por la cantidad de sangrado que tenía”. Tras estabilizarla, fue operada, ya que presentó lesiones graves en sus partes íntimas, explicaron.

“La jueza de Familia y Menores pidió que sea condenado; el fiscal solicitó tres años de cárcel; la defensa, la eximición de prisión, porque entendió que hubo una relación consensuada, pero que terminó con hemorragia por un descuido de ambos y por falta de experiencia sexual de la chica. Desde la querella se solicitó que se acredite la responsabilidad penal del imputado y una pena de 10 años”, explicó el abogado Arregín.

Tras un cuarto intermedio, el TOP declaró la responsabilidad penal del imputado y una pena de tres años de prisión en suspenso con reglas de conducta a cumplir. “Que continúe sus estudios en la facultad de Veterinaria (en Capital), concurrir a cursos sobre perspectivas de género y nuevas masculinidades, prohibición de acercamiento con la víctima, prohibición de salida luego de la media noche a cualquier lugar público y privado. Además, que brinde informe psicológico periódicamente. De no cumplir alguno de estos requisitos, se reverá la sentencia”, explicó Arregín.