En el Barrio Laguna Seca, el lamentable hecho ocurrió este lunes por la noche. El fuego solo causó daños materiales. Cerca de las 23:30, se registró un incendio en una vivienda que destruyó por completo una habitación, un estudio de música y todos los elementos que se encontraban en ambos lugares.

La propietaria del inmueble, Elsa, comentó que el siniestro se originó en el estudio de música que corresponde a su hijo mayor. “Él pegó un grito, entonces salgo rápido de mi pieza y despierto a mi otro hijo que estaba durmiendo. Intentamos apagar el fuego, pero no pudimos porque fue todo rapidísimo y en pocos segundos la llama consumió la pieza y el estudio”, relató sobre el lamentable suceso. Se acercó un vecino que sacó las motos que se encontraban en el lugar, además quiso colaborar con un matafuego para terminar con el incendio, pero, lamentablemente, no pudo, recordó la mujer.

Los bomberos llegaron al lugar y pudieron sofocar el foco ígneo, que solamente causó daños materiales. “Las cosas se recuperan de una u otra manera”, aseguró Elsa de manera optimista desde radio Dos. Comentó -sorprendida- que una biblia y otro libro religioso no sufrieron ningún tipo de daño a pesar que los dos elementos se encontraban en la pieza que se prendió fuego. “Esto deja un mensaje del poder de Dios”, expresó la damnificada.

Agradeció a las personas que se acercaron para colaborar. Además, dijo que quienes quieran ayudar pueden contactarse al número 3794-875935 (Belén Falcón).