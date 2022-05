Desde Corrientes, impulsan la creación del Comité de Integración Fronteriza Trinacional que será la más austral del mundo. Las autoridades y vecinos de la única zona trinacional del mundo conformada por Monte Caseros (Argentina), Barra Do Quaraí (Brasil) y Bella Unión (Uruguay) asentaron hoy los ejes para la creación del único Comité de Integración Fronteriza Trinacional más austral del mundo.

El intendente de Monte Caseros Juan Carlos Alvarez -acompañado por Maher Jaber, prefecto de Barra Do Quaraí, Julio Tarino en representación del alcalde de Bella Unión, William Cresseri y el viceintendente montecasereño Sergio Paniagua-, explicó que se establecieron distintos estamos estableciendo distintos documentos que serán ejes centrales que se plasmará en la región para la comisión definitoria que se firmará entre las tres ciudades el 1 de junio.

Se trabajará en acciones concretas que fortalezcan a la región y que no queden solo en palabras ya que son inaceptables las trabas que hoy existen desde los gobiernos centrales, sostuvo Álvarez. Detalló que la agenda es fructífera y será un espacio de integración y de profundización de los vínculos, así como la promoción del desarrollo social, económico comercial, cultural, científico tecnológico, ambiental, turístico, deportivo; para el desarrollo de una frontera en paz con seguridad de las tres ciudades, pase fronterizo, como así también proyectar todo lo referente a estrechar lazos para el crecimiento de la zona trinacional que, por primera vez, se concreta entre las tres ciudades.

“Buscaremos que se flexibilicen los tramos para hacer llegar a los gobiernos nacionales y a las cancillerías pedidos de las tres ciudades como sociedades que buscan el crecimiento de toda la región”, enfatizó el intendente casereño. El prefecto de Barra Do Quaraí hizo hincapié coincidiendo con Álvarez que este Comité hoy depende directamente de las decisiones de los gobiernos federales por lo que unirán fuerzas a través de este espació que funcionará como cámara municipal que rotará en las tres ciudades con representantes de las mismas para todas las demandas. Una de las más urgentes, remarcó el prefecto, es lograr un pase fronterizo para facilitar los trámites migratorios para pasar el Río Uruguay.