La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que en total hay 8 menores de edad en estudio para saber el origen de las fallas hepáticas agudas. Descartó que haya un brote en Argentina.

La ministra de Salud de la Nación, confirmó hoy que en el país hay 8 casos en estudio de pacientes menores de edad con falla hepática grave en los que se está estudiando el origen de la afección, en un contexto internacional en el que ya se detectaron casi 300 infantes con esta enfermedad al menos en 20 países.

Vizzotti explicó que, de los 8 casos, uno ya fue trasplantado y otro está en lista de espera. También confirmó que varios evolucionaron bien y se encuentran en sus casas. Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que el menor trasplantado el sábado por una falla grave hepática es oriundo de provincia de Buenos Aires y fue operado en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. Confirmaron que evoluciona favorablemente.

“Necesitamos encontrar un equilibrio entre situaciones que son habituales en epidemiología y situaciones que hoy tiene la particularidad de la visibilidad y de un nuevo virus que sería un adenovirus. En el mundo hay situaciones de hepatitis grave de etiología desconocida”, explicó Vizzotti.

“Esas hepatitis, que es una inflamación del hígado, pueden ser infecciosas, generalmente virales, toxicas o en pulmones. Se está investigando actualmente esa etiología. En el mundo se están registrando alrededor de 300 casos de hepatitis graves infantiles. En algunos casos requieren un trasplante de hígado, en algunos casos se recuperan. Se da en niños menores de 12 años donde se identifica un agente etiológico que es un adenovirus F41. Se está transitando el camino de la investigación, a ver si ese virus tuvo una mutación o si los niños están afectados por alguna particularidad”, sostuvo Vizzotti y agregó que “en Argentina hay 8 casos que son sospechosos, de los cuales algunos son ambulatorios, otros se recuperaron, hay un trasplantado y otro en lista de trasplante; y en 5 de ellos se aisló un adenovirus que se está investigando. Esto significa que de ninguna manera es un brote, ni es una situación que se pueda extrapolar a lo que vivimos años anteriores que se previene con la vacunación contra las hepatitis A y B y con las medidas de precaución, que son similares a la gripe y al coronavirus y que estamos monitoreando en el país”.

La ministra de Salud adelantó que ayer hubo una reunión muy importante en el Ministerio con varias sociedades científicas y distintos sectores importantes sanitarios donde se habló y estudiaron los casos de hepatitis virales de origen desconocido.

Después de estar varios días internado y al no mostrar signos de recuperación, en las últimas horas, los especialistas de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños de Rosario (único centro autorizado para este tipo de intervenciones en esta zona) decidieron que el tratamiento adecuado a llevar adelante es el trasplante y que debe hacerse lo más rápido posible.

Según confirmaron desde el Incucai, en la actualidad hay 7.318 pacientes que esperan un trasplante de órganos en nuestro país. De este total, 5.188 necesitan un trasplante renal, 1.500 uno hepático, 285 un trasplante pulmonar, 150 uno renopancreático, 139 un trasplante cardíaco, 28 uno hepatorrenal, 10 un trasplante intestinal, 6 uno pancreático, 5 un trasplante cardiopulmonar, 4 uno hepatointestinal y 3 un trasplante cardiorrenal.

Del total de pacientes que esperan un trasplante hepático, 60 son pediátricos (menores de 18 años). Pero las autoridades consultadas indicaron que es importante aclarar que los que esperan trasplante hepático no son sólo por hepatitis sino por todas las patologías. El niño santafesino había ingresado a la lista de emergencia nacional del Incucai para recibir un trasplante. La titular de la cartera sanitaria de Santa Fe, Sonia Martorano, calificó el caso del menor como “muy delicado” y al mismo tiempo, llevó tranquilidad a los vecinos y consignó que en la provincia no se reportaron otros nuevos casos, por lo que se trata de un hecho aislado.