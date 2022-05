Tremendo berenjenal en causa por la venta irregular de terrenos ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. El testimonio de Epifania Sena, una de las cartas importantes que se jugaba la fiscalía y el juzgado que llevan la causa, terminó enredando más el proceso.

Sena compró algunos lotes con dinero de su trabajo en Estados Unidos, y otros se los apropió a la familia de Desiderio Ortiz, pero ganó la posesión en la justicia. Algunos de ellos eran bajos e inundables, y fueron los que la banda comandada por la prófuga Teresa Vázquez les chorearon falsificando escrituras; que luego fueron inscriptas y certificadas en el Registro de la Propiedad Inmueble, con mensuras aprobadas con la venia de la Dirección Provincial de Catastro.

También está asociación ilícita se apoderó de lotes de los Ortíz y sus descendientes, quienes al ver que podían perder todo, en un momento arreglaron con los estafadores, mediante un abogado que hoy es diputado nacional. Además, en el grupete de Vázquez, la escribana Gladys Báez, entre otros, aparece la figura del comparsero Walter Rivarola. Se quedaban con extensas parcelas de personas fallecidas, a quienes les inventaban matrimonios después de muertos y fraguaban cesiones de derechos.

Pero Sena, días atrás revolearía la media en su declaración ante el fiscal Gustavo Roubineau, y lanzó un dato que muy pocos sabían, y hasta tenían ganas que nunca se sepa. Ella ya acusó el mega fraude en abril de 2021 ante la fiscal Correccional y de Menores Nº2, Andrea González, quien no hizo mucho porque la competencia era del fuero de Instrucción.

La mecha de la bomba se había encendido, pero antes que explote en las manos de las altas autoridades de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble, le mandaron a Pedro Antonio Verón, jefe de Legales de este último organismo, que denuncie en septiembre las irregularidades, aunque no todas.

La idea: que se desvié para otro lado el curso de la investigación, con la promesa que con cierta ayuda política, la causa no avanzaría y, posiblemente, sería cajoneada. Varios de los compradores eran funcionarios municipales, judiciales y hasta del Ejecutivo del gobierno, unos pocos de buena fe, y otros tantos sabían perfectamente del entongue.

Verón apuntó a la falsa notaria Teresa Vázquez, al abogado Iván Bordón, y a la escribana Gladys Báez. Vázquez presumía de sus vínculos con figuras de la alianza gobernante, mientras que Bordón se iba a recostar en su cerrada amistad con un ex legislador justicialista y algún ya licuado padrinazgo kichnerista. La mayoría de las maniobras fracasaron, y también entró a tallar la interna de Encuentro por Corrientes.

La traición se consumó, porque el negocio se complicó.