Nuevamente dan marcha atrás con una medida. El actual director de Recursos Naturales, Agustín Portela, autorizó la cacería de diversas especies, entre ellas el carpincho. Inmediatamente el gobernador la dejó sin efecto. El anterior directivo de dicha área debió presentar su renuncia por haber avalado lo mismo el año pasado.

El carpincho pasó a ser un estandarte del turismo en el Iberá.

Nuevamente, una decisión tomada por Disposición de la Dirección de Recursos Naturales que autorizó la caza de carpinchos en la provincia fue refutada por el gobernador Gustavo Valdés.

En esta oportunidad tuvo que volver a salir a dar marcha atrás a la medida el propio ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, quien comunicó que por decisión del gobernador Gustavo Valdés, se anuló en la jornada de ayer, en todos sus efectos, la Disposición Nº245 del director de Recursos Naturales, Agustín Portela, la cual autorizaba la cacería de diversas especies, entre las que se encontraba el carpincho.

La Dirección de Recursos Naturales, a través de la Disposición Nº245, habilitaba “la caza deportiva menor y mayor en todo el territorio de la provincia de Corrientes, incluidos cotos de caza habilitados en 2022, exceptuándose las áreas de reserva y/o protegidas, a partir de la publicación del presente y hasta la hora 0 del 31 de agosto de 2022”.

La misma permitía ser objeto de caza deportiva las aves (palomas domésticas, picazuró, palomas manchadas, torcaza, todas las especies de patos, a excepción del real o criollo y el crestudo, y pacaá), y los mamíferos tales como la liebre europea, antílope negro, chancho salvaje, ciervo axis, ciervo colorado y el carpincho.

No es la primera vez que se da esta decisión, ya que el antecesor de Portela tuvo que presentar su renuncia debido a una medida que no fue vista con buenos ojos, al decidir matar 200 carpinchos “con fines productivos” en Curuzú Cuatiá. En este caso, como bien lo detalla la Disposición Nº245, no solamente se autorizaba la caza deportiva del roedor más grande del planeta, sino que también otras especies en nuestro territorio provincial, en los diferentes cotos de caza habilitados.

Pero lo que ocurre es que el carpincho es visto como uno de los emblemas del importante acuífero, como lo son los Esteros del Iberá.

Luego de su incursión por Nordelta -donde se hicieron virales a través de las redes sociales y los innumerables memes- la gente le tomó mucho cariño al roedor y, sin querer hacerlo, asistió como un operador turístico más para que los turistas se acerquen a los diferentes portales del Iberá. Esta decisión no hace más que poner nuevamente al actual director de Recursos Naturales en el ojo de la tormenta, luego de la anulación del gobernador sobre la caza de carpinchos en la provincia de Corrientes.

EMBLEMA DE LOS ESTEROS

El carpincho es el roedor viviente más grande. Alcanza un peso de 50 a 80 kilos, una longitud de 1 a 1,50 metro y una altura de 0,50 a 0,70 metros. Su distribución comprende América Central, desde Panamá hasta Sudamérica (exceptuando Chile), coincidiendo geográficamente con las cuencas hidrográficas de los principales ríos sudamericanos (Orinoco, Amazonas, Paraná y Río de la Plata).

En Argentina se lo encuentra en nuestra región, llegando hasta el Río Quequén en la provincia de Buenos Aires. El carpincho es un animal exclusivamente herbívoro, gregario, muy sociable y con un fuerte sentido de territorialidad.

La estabilidad del grupo social y su tamaño varía estacionalmente, pudiendo estar conformado por unos pocos animales durante estaciones lluviosas y verse manadas con más de 100 carpinchos en época de sequía; un grupo típico que está constituido por un macho dominante que lidera, 3 o 4 machos subordinados, 6 u 8 hembras y el grupo de crías y juveniles.

En Corrientes es un símbolo de una de las bellezas naturales más importantes del mundo como los son los Esteros del Iberá.