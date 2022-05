Mucho más que un acuerdo para promocionar el turismo. Gustavo Valdés, el porteño Rodríguez Larreta, el mendocino Suárez y el jujeño Morales se juntaron en Corrientes para exhibir el perfil de unidad programática para anteponerla a la falta de respuesta del oficialismo. Postergaron definiciones sobre candidaturas.

Los gobernadores opositores destacaron el consenso en la diversidad. Una potente foto de unidad, exhibieron los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) con fuertes definiciones de rechazo a “la falta de respuestas políticas” para frenar la inflación y solucionar el flagelo de la inseguridad, así como la crisis económica que hace que la gente no “llegue al fin de semana” por el proceso inflacionario.

La cita fue en la capital correntina hasta donde viajaron el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el mendocino Rodolfo Suárez y el jujeño Gerardo Morales para firmar con el anfitrión Gustavo Valdés convenios de promoción turística conjunta de los cuatro destinos y armar paquetes atractivos para “crear trabajo”; gestionar para ofrecer soluciones “a los problemas de la gente” y ser parte de una jornada sobre el Cambio Climático.

En el Salón Amarillo de Casa de Gobierno y en el auditorio Julián Zini del Centro Administrativo del barrio San Benito, los mandatarios desplegaron lo que Rodríguez Larreta llamó “la pasión por la gestión”, sin olvidar que son oposición y destacar que se trabaja en la elaboración de “un programa” para ofrecer a los argentinos y desarrollarlo en un futuro gobierno nacional que, aseguraron, encabezará un dirigente de Juntos por el Cambio, aunque consideraron que “no es tiempo de hablar de candidaturas”.

UNIDAD

Los cuatro mandatarios exhibieron unidad conceptual al destacar que si bien se habla mucho de los “pequeños problemas que tenemos en la coalición”, como afirmó Morales, hay un accionar que exhibe una fuerte unidad y destacó que “el 20 de mayo los equipos políticos tienen una jornada de políticas sociales en La Matanza, otra, 15 días después en Río Cuarto, con sectores productivos” y adelantó que “para fin de año se conocerá un programa de gobierno” que será el resultado del trabajo político y consenso de todas las fuerzas que componen el espacio.

Larreta remarcó que la juntada “es la imagen que refleja la realidad, que es la unidad atrás de un trabajo concreto para el bienestar de la gente, la unidad que vale la pena, detrás de un proyecto cuando se aplique este convenio habrá más gente que tiene trabajo en el turismo”.

Gustavo Valdés destacó que “estamos unidos con valores, convicciones, por supuesto que no hay plena coincidencia en una coalición tan amplia pero en ese debate construimos las posibilidades de cambio”. Indicó que están frente a un “gobierno nacional que está fracasando y tenemos que poner el hombro como oposición y nuestra cuota de responsabilidad”.

En este tren el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires reiteró su concepto de oponer a un gobierno de carácter unitario y señaló que “hoy no se siente que haya igualdad de oportunidades en toda Argentina porque se ha concentrado todo” y manifestó que la mesa que se veía en el Salón Amarillo representa “la unidad en las Cámaras de Diputados y Senadores para frenar los embates del oficialismo contra las instituciones”.

“Gracias a esta unidad no salió la reforma judicial, no se pudo aprobar la ley de cambio del procurador, no se implementaron cambios en el Consejo de la Magistratura gracias a nuestra responsabilidad Argentina no entró en default”, insistió Larreta. Destacó que la calidad de consenso que se logra en la coalición opositora es posible porque “estamos unidos detrás de valores, eso es lo importante y en la construcción de un programa para ofrecerle a la sociedad para sacar a la Argentina adelante en el próximo gobierno”.

SOCIALISTAS Y LÓPEZ MURPHY

Los cuatro mandatarios destacaron la amplitud y diversidad políticas de los frentes que los llevaron a ejercer sus administraciones, Rodolfo Suárez destacó que en el frente Cambia Mendoza participan agrupaciones tales como el Partido Socialista, y dirigentes de Libres del Sur “una alianza más amplia de lo que es Juntos por el Cambio a nivel nacional”.

Algo similar pasa en Jujuy y en Corrientes, y en ese punto Suárez recomendó “replicar el modelo de alianzas que se instrumenta en las provincias” en la coalición nacional.

Rodríguez Larreta expuso la amplitud porteña que también incluye socialistas y a Ricardo López Murphy con perfil de derecha, el radicalismo sumó a personas de perfil independiente como Martín Tetaz y sentenció que para ser gobierno en 2023 “tenemos que seguir sumando”.

“Sacar a la Argentina adelante es muy difícil y la diversidad enriquece, en eso tenemos la convicción de reunirnos para proponer soluciones a los problemas”, aseveró.

El jujeño expresó que “la convicción que nos une a los cuatro gobernadores es que estamos contra la grieta y a favor del diálogo, que es el camino para encontrar consensos que servirán para abrir el camino de soluciones para los problemas de la gente que el actual gobierno no sabe o no quiere encontrar, porque parece que sólo saben pelearse”.

Foto época