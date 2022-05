Tras el fallido encuentro con Cafiero, el Papa recibió a Capitanich en el Vaticano. El gobernador chaqueño viajó para participar de un evento de la fundación Scholas Occurrentes y mantuvo una reunión con el Pontífice. La cita fue a solas. “Agradezco enormemente la audiencia profunda y sentida que he tenido esta mañana junto nuestro querido y amado Francisco. Me llevo sus saludos y bendiciones a nuestra tierra chaqueña”, señaló el mandatario.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Capitanich destacó que “Francisco es un Papa que excede cultos y religiones, creyentes y no creyentes, es una persona que alumbra con su luz como líder espiritual promoviendo la paz y la cultura del encuentro”. La visita del gobernador chaqueño a Roma también tuvo un objetivo económico, ya que en la capital italiana mantuvo reuniones con cámaras y empresarios para hacer una oferta concreta para la provisión de girasol y trigo, ante los problemas derivados por la guerra en Ucrania; y con el presidente del Observatorio Nacional de la Miel, Alberto Contessi, “para dialogar sobre la calidad de la miel chaqueña y las posibilidades concretas de exportarla a Italia”.

El mandatario del NEA se reunió con Giovanni Vetritto, representante en el staff del Gobierno de Italia entre el gobierno central, las autonomías y las provincias. A fines de abril, Francisco tenía pactada una reunión con el canciller Santiago Cafiero pero debió suspenderla por problemas de salud.

