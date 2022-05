Posee un extenso prontuario. Pichu salió a robar, fue filmado y lo atraparon junto con el botín. En su casa hallaron dos bicicletas de alta gama, que también habrían sido reportadas recientemente como robadas. En 2019 fue detenido por atacar a balazos la casa de una pareja en el Barrio 17 de Agosto.

Un conocido delincuente, con frondoso historial delictivo, volvió a ser detenido por la policía, esta vez, luego de una seguidilla de robos concretados en la zona céntrica de la capital correntina. El malviviente no tuvo en cuenta que quedó registrado por las cámaras de vigilancia de varios de los lugares que atacó y la policía juntó pruebas para ponerlo un largo tiempo tras las rejas.

La gota que rebalsó el vaso fue su último golpe, perpetrado en el local comercial “Reno Corrientes”, ubicado por calle 9 de Julio 1500, pleno centro de la capital, al cual L.E. Saucedo, más conocido por el alias de “Pichu”, ingresó para llevarse un televisor de 49 pulgadas y una notebook. De lo que no se percató es que su accionar quedó registrado, no sólo por las cámaras de vigilancia del negocio, sino también por los videos de seguridad pública, que lo tomaron ingresando al local y saliendo con los elementos robados. Estas imágenes fueron suficientes para que la policía lograra identificarlo y solicitara órdenes de allanamiento, que se concretaron en el barrio Chiquita el martes, por parte de los efectivos de la División de Investigaciones Metropolitana, al mando del comisario Ramón de la Cruz Barrios. Los datos recabados por las pesquisas indicaban la presencia del sospechoso en una de las viviendas, en la que finalmente lo atraparon. En la primera casa allanada, los uniformados encontraron, además, dos bicicletas de alta gama, que también tenían pedido de secuestro. Sospechan que “Pichu”, sería autor material de otros robos similares en los que también quedó registrado por cámaras de seguridad. La comisión policial se trasladó hasta una vivienda cercana, ubicada por calle Tacuarí, donde encontraron el TV LED de 43″ y la notebook que estaban buscando, que fueron parte del botín robado al comercio céntrico. El comisario calificó el procedimiento como altamente exitoso, dado que no sólo se detuvo al sospechoso, sino que resolvieron un robo reciente y dieron con elementos sustraídos en otros hechos, presuntamente por el mismo delincuente. Tanto el detenido como los elementos recuperados en las dos casas allanadas, fueron trasladados a dependencias de la Dirección de Investigaciones Metropolitana, quedando todo a disposición de la justicia.

ANTECEDENTES

Las andanzas de “Pichu”, ya vienen desde hace algunos años; en mayo de 2019, él y un compinche suyo, alias “Santi”, fueron detenidos por la policía bajo el cargo de haber atacado a balazos la vivienda de una pareja, ubicada a unas 9 cuadras de donde lo detuvieron el martes. Fue el 3 de mayo, alrededor de las 20:50, luego de una discusión de tránsito entre los bandidos y el dueño de la casa -ubicada por calle Necochea, en el barrio 17 de Agosto- que minutos más tarde atacaron a balazos. Uno de los tiros dio en la puerta y la atravesó hasta terminar en el baño de la casa. El otro pegó a centímetros de las cabezas de los dueños de casa. El testimonio del propietario de la finca fue crucial para atrapar a “Pichu”, quien no duró mucho tras las rejas.