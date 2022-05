Presentan la Colección Flor del Espinillo en la Feria Internacional del Libro. Recientemente la presentaron en Curuzú Cuatiá, una importante apuesta editorial que llevan adelante desde la Dirección de Cultura Municipal, cuya directora es Virginia Aguirre Talamone. También estarán en la 46ª Feria Internacional del Libro este domingo 15 de mayo desde las 19:00 en el stand 317 de Corrientes, en el Pabellón Ocre.

La directora Aguirre Talamone comentó que hace un par de años comenzaron a trabajar en esta iniciativa de proyecto editorial. El primer paso fue realizar libros caseros que imprimían en Curuzú, encuadernaban con su equipo de cultura, ese puntapié les sirvió y dio el inicio al proyecto editorial. A raíz de la pandemia donde todos los eventos se realizaban en forma virtual, la Feria del Libro de la ciudad los acercó a 20 escritores de países internacionales, 20 escritores correntinos con quienes editaron un libro digital, trabajo en conjunto con la Fundación Cultural Esteros.

“En 2020 hicimos la primera Feria Internacional del Libro de Curuzú, tuvimos a 20 personas de distintas partes del mundo compartiendo esta experiencia y editamos 20 libros digitales; libros que luego –gracias al apoyo del intendente José Irigoyen-; pudimos imprimir y hoy esas obras están en todas las escuelas e instituciones de la ciudad”.

La Colección Flor del Espinillo está integrada por 109 escritores, en el último libro impreso forman parte un escritor de cada provincia de Argentina, diecisiete de Corrientes, y quince invitados especiales de países latinoamericanos. Los autores de la provincia de Corrientes son de Curuzú Cuatiá, Corrientes, Monte Caseros, Mercedes, entre otros. La idea es que en cada edición o producción cultural tenga un sentido federal. La distribución es gratuita y en la versión digital permite y está al alcance de todo el mundo.

Aguirre Talamone subraya sobre lo que significa este proyecto para su gestión: “Yo soy una persona que lee mucho, que me encanta la lectura, yo veo que a nuestra ciudad le hizo muy bien tener esta colección, me retrotraje a mi infancia, de que yo nunca pude tener libros de autores de tantos lugares y conocer a los autores que viven en Curuzú y poder ver eso en un compendio de libros, y que puedan trabajar en instituciones educativos, eso es muy importante para mí. Y el intendente José Irigoyen, me puso la vara muy alta, que incentivara con estrategias la cultura de nuestra ciudad”.

Finalmente confirmó que van a estar el domingo 15 de mayo de 19:00 a 20:00 en el stand 317 de Corrientes, en el Pabellón Ocre. “Agradezco al arquitecto Gabriel Romero este espacio, vamos a estar con algunos autores de esta colección presentando allí”, expresó. La presentación será con el acompañamiento de la directora de la Fundación Cultural Esteros, Carolina Zamudio, una autora curuzucuateña Gabriela Braco Ganancias y un autor de Paso de los Carlos Batilana y con autores nacionales. Destacó que llegar allí a ese lugar tan emblemático es muy importante.

Tienen programado además para este año dos proyectos editoriales, se trata de la Fundación Tierra sin mal, es una colección de fotos antiguas de Curuzú Cuatiá de más de 100 años, la historia en fotografías, y que será presentado en la feria de agosto.