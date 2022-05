La medida, con afectación a los sistemas de corta y media distancia del Interior, se realizaría por 72 horas, desde la medianoche del 17 de mayo. Este jueves, minutos antes de las 20:00, finalizó la reunión virtual de la Unión Tranviarios Automotor y resolvieron postergar el paro por 72 horas que iba a arrancar este martes, por lo que el servicio funcionará con normalidad. El Consejo Directivo Nacional de la UTA informó a través de un comunicado que el sindicato acatará la Conciliación Laboral Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y aseguró que, si el conflicto no se resuelve, la medida de fuerza será por tres días desde la medianoche del 17 de mayo.

El reclamo apunta a que los trabajadores de las provincias perciban idéntico incremento salarial que el otorgado a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo es que el sueldo básico de los choferes llegue al piso de $150 mil pesos.

“Una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del Interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal. Por ello, ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que, de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia del Interior del país, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca. El salario no se negocia”, expresaron desde la UTA.