Para los niveles Inicial y Primaria, desde el SUTECO se exige una solución consensuada para evitar cesantías masivas de docentes interinos y suplentes. El Consejo General de Educación instruyó una cesantía a las designaciones precarias que realizó en 2020, lo que afecta a cientos de docentes interinos y suplentes de los niveles Inicial y Primario.

“La solución no es dejar sin empleo a las docentes que, durante la pandemia, se pusieron la Educación al hombro; es responsabilidad del Ministerio y del Consejo encontrar junto a los sindicatos una solución consensuada”, demandó Fernando Ramírez titular sindical. Decenas de miles de alumnos cambiarían de docente cuando transcurrió casi la mitad del ciclo lectivo 2022. SUTECO acompañará con acciones gremiales y judiciales a las docentes en defensa de sus puestos de trabajo.

Producto de la pandemia, en el año 2020 no hubo padrón ni concurso. El Consejo General de Educación de Corrientes avanzó con designaciones precarias en base a padrones vencidos. Se realizaron concursos y ahora el Consejo de Educación instruyó la cesantía de las designaciones precarias de 2020, que está afectando a cientos de docentes interinos y suplentes de los niveles Inicial y Primario: docentes que están frente al aula, de talleres, de materias especiales, de plástica, de música, de educación física y tantos otros que están quedando sin empleo a mitad de este 2022.

“La solución no es dejar sin empleo de un día para el otro, empujar a la calle, a las docentes que durante la pandemia se pusieron la Educación al hombro. Desde SUTECO venimos advirtiendo este tema, pedimos que sea incluido en Paritaria Provincial y solo obtuvimos el rechazo del Gobierno”, explicó el secretario general. Esta decisión del Consejo General de Educación implicará que decenas de miles de alumnos de Inicial y Primaria cambien de docente frente al aula, cuando transcurrió casi la mitad del ciclo lectivo 2022; lo que generará conflictos pedagógicos.

El titular de SUTECO señaló que “es responsabilidad de la ministra de Educación y de la presidente del Consejo General de Educación encontrar junto a los sindicatos una solución consensuada y no dejar sin empleo a cientos de docentes”. Este tema “también está vinculado al Contralor Médico, que sigue maltratando a los docentes, produciendo cesantías”, añadió el secretario general.