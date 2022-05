Raúl Daniel Fernández viajaba a Chaco. Su esposa le avisó a la tripulación y antes de aterrizar fue aplaudido por todos. Pertenecía al Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros (Corrientes) y durante 40 días estuvo en la primera línea de combate. “Fue un momento inolvidable” expresó el héroe tras el homenaje en el vuelo. Raúl Daniel Fernández es veterano de Malvinas. Hace pocos días recibió un homenaje que nunca hubiera esperado: los pasajeros del avión lo aplaudieron antes de aterrizar en Corrientes, donde el vuelo hizo una escala.

Una vez cada seis meses viaja hasta Resistencia (Chaco), para visitar a sus hermanos. Con su familia vive en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Fue su esposa quien le avisó a la tripulación que su marido era un excombatiente y una azafata fue la encargada de anunciarlo por el altoparlante. “Cuando me fui al baño, mi mujer le contó a la azafata que era excombatiente. Fue una hermosa sorpresa. Nunca había recibido un homenaje tan emotivo”, comentó Fernández.

Raúl llegó a las Malvinas en abril de 1982. Tenía 19 años. Pertenecía al Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros, Corrientes. Durante 40 días estuvo en la primera línea de combate. La trinchera fue su casa y sus compañeros de batalla se convirtieron en familia. En 2014 pudo volver a las islas y reencontrarse con su pasado. Al cumplirse 40 años de la guerra recibió el merecido homenaje que tanto esperó y al fin llegó: los pasajeros de un avión se unieron en un aplauso para Raúl.

“Señores pasajeros, les vamos a pedir un momento de su atención antes de terminar nuestro vuelo. Queremos reconocer a uno de nuestros pasajeros, Raúl Daniel Fernández, que es un excombatiente de Malvinas perteneciente al Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros. Le queremos pedir por favor un fuerte aplauso para él. Es un honor tenerlo abordo. Todo nuestro orgullo y reconocimiento. Un fuerte aplauso“, dijo la azafata.

La gente no tardó en aplaudir y visiblemente emocionado, Raúl se paró y también aplaudió. Sus ojos mojados en lágrimas se posaron sobre aquellos desconocidos que a través de sus miradas lo reconocieron como un héroe. “Cuando aterrizamos la gente se acercó a abrazarme y se sacaron fotos conmigo. Fue un momento inolvidable”, contó Raúl.

Volver al lugar donde respiró sangre y vio morir a un amigo

Los días de Raúl en Malvinas transcurrieron en una trinchera en Monte Harriet. Junto a sus compañeros estuvo en la primera línea de combate. Allí viajo con su amigo Luis Orlando Aguilera, con quien había hecho el servicio militar. Este joven de su misma edad fue alcanzado por las esquirlas un bombardeo y murió.

40 años después, y como si el tiempo se hubiera detenido, Raúl recuerda ese momento: “Los ingleses nos atacaban de día por tierra y aire, y a la noche por el agua. No teníamos descanso. Terminamos extenuados. En uno de esos ataques, Luis fue alcanzado por una esquirla y murió. No le tenía miedo a mi muerte, pero sí a la de mis compañeros. Nos cuidábamos entre nosotros. Lamentablemente, perdí a Luis, que era como un hermano para mí”.

En 2014 Raúl pudo volver a Malvinas y visitó en el cementerio de Darwin la tumba de Aguilera. Abrazado a esa cruz blanca lo recordó como un amigo, como un hermano, como un héroe. “Volver a las islas me generó mucha emoción. Pasé por la trinchera donde estuve tantos días y miles de recuerdos se me vinieron a la cabeza. Agradezco el homenaje que me hicieron en el avión, porque cuando volví de la guerra no me sentí reconocido por la sociedad”, concluyó.

Raúl está casado con Isabel, tiene tres hijas y dos nietos. Vive en Olavarría y es retirado del Ejército. Sus días transcurren con su familia y cada seis meses se toma un avión para visitar a sus hermanos que viven en Resistencia, provincia de Chaco.

