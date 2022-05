Se complica la situación del fiscal del Tribunal Penal N°2, Edmundo Gustavo Schmith Breitkreitz, aunque recién dentro de un mes, el próximo 1 de junio, deberá presentarse a indagatoria en carácter de imputado en la causa que investiga el mega fraude por la compra venta de terrenos, sobre la carretera camino a Santa Ana de los Guácaras. Uno de sus hijos, que viviría en el extranjero, figura en la Dirección Provincial de Catastro, como propietario de 26 lotes en la polémica zona ubicada a la vera de la ruta provincial 43.

Una semana antes que el fiscal Schmith Breitkreitz, el 23 de mayo, la abogada Virginia Griselda Aquino, tendrá que declarar como acusada por estafa y falsificación de documento público y falsedad ideológica. Aquino estaría ligada, no solo profesionalmente con el representante del ministerio público, sino que ambos impulsaron un juicio de prescripción adquisitiva, que les fue rechazado por el Juzgado Civil y Comercial Nº13.

Sin embargo, igualmente avanzaron por encima del fallo judicial. Decidieron escriturar ilegalmente los loteos, con los servicios de la notaria Gladys Báez, quien se encuentra detenida. La abogada Aquino, ex funcionaria del organismo de la calle 9 de Julio 1536, figura como dueña de más de 40 terrenos inscriptos de manera irregular. No caben dudas que, para lograr blanquearlos, contó con la complicidad de las autoridades de Catastro, que les otorgó Partida Inmobiliaria, solo para inscribirlas. Las Adremas asignadas, no tienen antecedentes. En cada una de las 36 partidas de Gustavo Alejandro Schmith Breitkreitz, no figura su domicilio, ni la localidad donde vive actualmente. No tiene paradero. El casillero se encuentra en blanco, como también, en el que tiene que ir los números de Mensuras. Se cree que utilizaron Mensuras viejas para concretar la operación. Además de la letrada Aquino y el fiscal Schmith Breitkreitz, están citados como imputados Martín Nicolás Valdéz y Sebastián Domingo Billordo. Este cuarteto de personas, promovieron la llamada posesión veinteñal y la perdieron pero, de todas formas, tomaron la decisión de truchar las escrituras. Por la cantidad de involucrados, se podría estar ante la presencia de asociación ilícita, así y todo, extrañamente no fueron detenidos preventivamente, como los primeros acusados.

En esta tanda, se advierte con mayor precisión la gravedad del fraude, que cuando se rastrea más, comienzan a saltar los vínculos con el poder político.