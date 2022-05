En Corrientes, una estudiante con retraso madurativo fue violada en el baño de la institución. Una mujer de 30 años denunció que sufrió abuso sexual con acceso carnal en el instituto de enseñanza especial donde estudia. El atacante sería otro alumno de la institución.

Caro de 30 años, que padece retraso psicomotor por asfixia fetal, con 70% de discapacidad y falta de desenvolvimiento social, por su carencia en lectura y escritura, fue violada dentro de la Institución “Crecer Con Todos” de la ciudad de Corrientes. Su madre realizó la denuncia, los médicos de la policía y de la obra social habrían constatado el abuso y un desgarro en grado 6. El agresor sería uno de sus propios compañeros que, aprovechando un descuido de la docente que los cuidaba, llevó a la joven al baño de la institución y allí abusó de ella, “con acceso carnal“, según refiere su madre Rosa Haydee Fernández.

“Mi hija tiene 30 años, pero para mí sigue siendo mi nena. Su compañero Nico, fue quien abusó de ella, pero entiendo que pudo no haber sido con intensión. Ellos no son conscientes de sus actos, actúan de acuerdo a sus emociones. No estoy pidiendo acá que vaya preso el muchacho, pero no puedo tolerar que la institución se lave las manos como lo viene haciendo hasta ahora, que me trató de difamadora y que el hecho fue consentido entre ambos. Es una barbaridad plantear eso. Mi hija está mal emocionalmente después de lo que le sucedió”, comentó Rosa.

Según la mujer, su hija le contó que en ausencia de la docente que los cuidaba, el compañero le dijo a su hija: “Vamos al patio y ella lo siguió. Después ingresó al baño y le dijo que entre. Cuando estaban dentro cerró la puerta y la empezó a desvestir, para violarla”. El día 27 de abril, a la siesta Rosa realizó la denuncia en la División Delitos Sexuales, cuyos peritos constataron horas más tarde el abuso con acceso carnal y desgarro de grado 6, en sus partes íntimas. El viernes, la mujer llevó a su hija al ginecólogo de su obra social, quien también constató la violación.

Cuando Rosa intentó buscar respuestas en el Colegio “Crecer Con Todos”, donde asiste Caro hace 10 meses, las autoridades la trataron de mentirosa y difamadora. “No voy a inventar semejante cosa; no pido que vaya preso nadie, solo que responda por lo que pasó allí y para que esto no le pase a otro chico. Eso pasó allí, no tienen por qué negar el hecho. No puede ser que porque los chicos tengan una discapacidad van a ocultar lo sucedido. Por los dos involucrados deben dar una respuesta. Merecen respeto nuestros hijos y ellos hacerse responsables”, concluyó.

Diario época