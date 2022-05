Gustavo Valdés reflexionó sosteniendo que “hoy me encuentro trabajando por y para Corrientes”. El gobernador se refirió al escenario electoral del 2023 descartando su candidatura y, una vez más, criticó al Gobierno Nacional sin tapujos. Se refirió a la producción y proyectos en ejecución dentro de la provincia.

Luego del escenario político montado la semana pasada en Corrientes, la marea electoral comenzó a resonar fuertemente en la agenda de los medios. Es el caso que Gustavo Valdés en el inicio de la semana, previo a una agenda de reuniones privadas, habló de un abanico de cuestiones políticas, económicas, sociales y proyecciones en la provincia.

El mandatario argumentó que “estoy trabajando por y para Corrientes, proyectando y generando una unión de poder para Argentina” y en cuanto a la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) dijo que “hay mucho por delante y debemos tener una infraestructura y generar esa propuesta e idea es fundamental. Primero tenemos que saber lo que vamos a hacer y después vienen los nombres y lo van a decidir tarde o temprano en las PASO, mientras tanto son especulaciones”, indicó Valdés dejando en claro el escenario de opiniones.

Estas declaraciones llevaron a interrogar al gobernador sobre su postura sobre la inflación que vive Argentina a lo que respondió firme: “Es desesperante” y recordó el incremento salarial brindado a los trabajadores provinciales que fue anunciado días atrás ya que “vemos que necesitan más recursos los provinciales y si fuera necesario vamos a seguir evaluando y monitoreando las cuestiones”.

“Nos estamos yendo al mismo infierno“, acotó y analizó que según su percepción “volvemos a las peores épocas en las que la inflación te golpea“. Estas acciones sostienen que conllevan a que se generen problemas de inseguridad y “por eso tenemos que generar empleo” y a la vez, responsabilizó al Ministerio de Economía de Nación diciendo que “son los únicos responsables y esta pelea entre Cristina y Alberto no colabora en nada”.

“Ellos dos son los responsables de lo que nos está pasando a los argentinos y nos están llevando a pique”, volvió a remarcar y a modo de recomendación sostuvo que “tienen que generar una política macroeconómica y no echarle la culpa a los que pelean todos los días”.

“Hoy veo que la inflación nos está matando y pulverizando”, ratificó para cerrar sus palabras sobre el tema.

MIRADA PROVINCIAL

Se refirió a la figura de Ricardo Colombi definiéndolo como el encargado de “normalizar la provincia con su llegada, aunque costó años”. Siguiendo el modelo de unidad que propone Colombi indicó que “el diálogo tiene que ser a copiar porque la grieta no garpa. La política y el desarrollo tienen que tener diálogo y estrategia”, recalcó.

CUESTIONES ECONÓMICAS

En cuanto a la situación económica de la provincia dijo que “solo el 2% se debe y no pagamos toda la deuda porque no conviene” y aseguró que “el primer año de gestión hasta hoy tuvimos autorización por parte de la legislación para tomar créditos, pero no lo hicimos”.

OBRAS

El gobernador se refirió a las obras que se vienen ejecutando en la provincia como el caso del aserradero de Gobernador Virasoro donde se contará con alta complejidad cuando comience a operar y brindará 800 puestos de trabajo. Comentó que el Puerto de Ituzaingó “está muy bien y lo está haciendo Corrientes” y anunció que “estamos por licitar la segunda parte de la obra y el BID está avanzando en su infraestructura, aunque la inversión es nuestra”.

Para cerrar mencionó el puente de Ituzaingó-Ayola diciendo que “hay gente que está enquistada. No es la EBY paraguaya la culpable, sino que del lado argentino son los que no quieren” y sostuvo que “hay una tranca correntina a Corrientes” y llamó a que “se hagan cargo los que deberían”.

Foto época