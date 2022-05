El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, pronosticó que “el Gobernador para el 2025 será peronista”. Desde radio Sudamericana Tincho Ascúa, habló de los trabajos que se realizan en su ciudad fronteriza para su desarrollo.

Ascúa, se refirió al trabajo que viene desarrollando en su segunda gestión como jefe Comunal, en esa ciudad fronteriza.

“La apertura de la frontera en septiembre del año pasado, para Libres y la región es muy importante porque la gente de la zona va mucho a Brasil, siendo un atractivo para pasear y a nosotros nos da un flujo de intercambio importante”, destacó sobre los beneficio para el sector comercial.

AEROPUERTO

En cuanto a los dichos del gobernador sobre que “se había pedido autorización para repavimentar la pista del aeropuerto y que Nación no les da”, Ascúa respondió que “tanto el parque industrial como el aeropuerto son cuestiones fundamentales para el desarrollo de la ciudad y la región”.

“En el tema del aeropuerto se trata de una pista y hay condiciones más rigurosas, por lo que hay una serie de planes, documentación que necesitan la aprobación previa por organismos nacionales, esa es una de las cuestiones que está pasando”, aclaró.

GOBERNADOR DE CORRIENTES

Haciendo un repaso por la política correntina Martín Ascúa, se refirió a su relación con Gustavo Valdés y aseguró que “tengo una reunión pendiente con el gobernador, desde las elecciones del 14 de noviembre que no nos juntamos para hablar de gestión, pero es por una cuestión de agenda, no se trata de otra cosa”.

Consideró que “se ha refrescado el frente (oficialista) pero entiendo que se trata de un gobierno conservador, que hay cuestiones que la Provincia tiene que desarrollarse, en Paso de los Libres los mayores problemas que tenemos son de vivienda, seguridad y salud que son de competencia provincial y me parece que la deuda es enorme”, acotó.

Sobre la posibilidad que un justicialista sea electo Gobernador en 2025 expresó que “vamos a hacer todo para que así sea, otros tantos compañeros y yo, trabajamos para poner un gobernador en el 2025 o del Frente de Todos”.

Radio Sudamericana