El gobernador recorrió las obras, desde donde Gustavo Valdés aseguró que “estamos con un 60 por ciento de avance del puerto de Ituzaingó”. Estuvo en el futuro puerto de Ituzaingó y destacó el avance de las obras a la vez que detalló que “hay empresas interesadas de Brasil, Paraguay y empresas argentinas y esto lo que hace es tener un gran potencial en toda la zona”.

El mandatario recorrió las obras del puerto junto al intendente Juan Pablo Valdés, funcionarios provinciales y municipales de la localidad. Valdés sostuvo que “el puerto lo estamos ejecutando con fondos que son de la provincia de Corrientes con una primera etapa, estamos en el 60 por ciento, y la otra etapa la tiene el BID que tiene la parte de parque industrial, es un crédito no reintegrable que otorga el BID al parque de Ituzaingó”.

“Por supuesto que se ejecuta a través del gobierno de la provincia de Corrientes, pero con el monitoreo del Ministerio del Interior”, agregó.

Valdés explicó el impacto que tuvo la pandemia en las demoras de las obras, “en la pandemia fue muy importante el retraso que tuvimos por inconvenientes, uno de los ingenieros que estaba a cargo del proyecto de la empresa adjudicataria falleció por Covid19, después hubo problemas con la logística, problemas con materiales, bajante del río, también se quemó esta zona, es decir, pasamos por muchas circunstancias, pero a pesar de todas las dificultades no nos detenemos y seguimos adelante y hoy ya el puerto con un 60% de esta etapa, así que contento”.

Sobre las perspectivas, para el gobernador son más que positivas, “esto será foresto industrial pero la zona del puerto será para toda la región. Hay interesados de empresas de Brasil, de Paraguay, empresas argentinas también y esto lo que hace es tener un gran potencial en toda la zona”.

Valdés comentó que “estuvimos con gente de Acontimber viendo la necesidad y proyección del puerto que van a cambiar y agilizar la economía de la zona más industrializada de la provincia”. “Hoy es el puerto más importante que se está construyendo en Argentina, tiene gran proyección también el Parque Industrial, vemos que hay empresas que se están instalando”, destacó.

El gobernador afirmó que “hoy vamos a trabajar con el BID en esta zona y también nos vamos a ir a Corrientes, es importante lo que está haciendo el BID en Corrientes”.

Indicó que “hay que administrar bien la caja, tenemos un ritmo de obra importante y no descuidamos los salarios, tenemos una buena administración por eso podemos cumplir con ambas cosas”.

“Tener un puerto le dará potencial a toda la zona, en el norte de Corrientes, que nos permite tener acceso a la hidrovía y eso nos da acceso al mar, eso te da logísticamente competitividad y eso buscamos para todas las empresas de Corrientes”, remarcó el gobernador.

En referencia a los anuncios salariales que se hicieron en la jornada de hoy, Gustavo Valdés, señaló que “estamos trabajando para mantener el nivel adquisitivo de los trabajadores del Estado provincial”.

Sobre la nueva concesión de la hidrovía, el gobernador sostuvo que “necesitamos que avance la concesión, que liciten, que termine. Hace cuatro años que se habla de hidrovía, se hizo muy poco, necesitamos dragado, balizamiento de toda la hidrovía y, fundamentalmente, la conexión hacia el norte”.

GOBERNADORES

De la reunión de gobernadores que se realizará en Corrientes, Gustavo Valdés, resaltó que se hablará de “turismo y ambiente que se van a conjugar con desarrollo. Será fundamental que lo hablemos, que hagamos una propuesta como venimos trabajando con Juntos por el Cambio y vamos a tener una propuesta donde podamos tener un equilibro entre lo que es producción, desarrollo y cuidado del medioambiente”.

En el plano político, el mandatario fue consultado sobre el anuncio de Alberto Fernández que irá por la reelección, por lo que consideró: “Tenemos un programa, un proyecto, lo estamos trabajando y creemos que Juntos por el Cambio será gobierno en el 2023”.