Calentura entre los trabajadores del INVICO por la tercerización del reparto de las boletas. La distribución por más de 20 años la realizaban los empleados del organismo, labor que le redituaba 40 mil pesos semestrales, mejorando sus ingresos. Ahora la intervención de la entidad habitacional, a cargo de Lizardo González, ex intendente de Liebig, acordó este servicio con el Correo Argentino.

El dato, es que esta empresa hace dos décadas atrás, ya realizó igual prestación en tiempos que la regenteaba el Grupo Macri. Aquella vez, se la sacó la distribución porque las boletas casi nunca llegaban a los adjudicatarios. Se quejaban porque las tiraban por cualquier lado. Públicamente no se sabe la cifra del convenio, aunque hay versiones que el desembolso será millonario, alrededor de 10 veces más de lo que gastaba dándole un adicional de $7 mil mensuales a los 188 empleados que lo hacían dos veces al año.

Ahora el Correo, para justificar más la erogación, lo hará bimestralmente, con un detalle, no llegará a los lugares de difícil acceso.

González, un otrora jefe comunal de aquellos considerados de mendigo a millonario, no repara también en gastos, tanto que mandó comprar un Smart de 70 pulgadas para su oficina, por un valor de $233 mil pesos. Hay que entender que Netflix es la onda que se impone.