En la programación de la Fiesta Nacional 2022, esta noche el Chaqueño Palavecino subirá al escenario del Costa Surubí. El reconocido músico oriundo de Salta, quien hace cantar y bailar a las multitudes. “Goya es una ciudad histórica“, comentó y adelantó que en su repertorio estará el chamamé.

El músico anunció que “voy a invitar a Vicky Sánchez, la princesita del Chamamé, para que esté en el escenario con nosotros tocando algo del género”.

“Con la pandemia mucha gente la pasó mal. Los artistas estamos felices de volver a los escenarios”, señaló con respecto de sus sensaciones de estar en un evento multitudinario. En cuanto a su experiencia de padecer al Covid19 indicó que “volví a vivir; el Covid me agarró con todo; no estaba la vacuna, pero ahora que estamos mejor queremos dar lo máximo al público”, recordó.

Durante su espectáculo, el folclorista hará una recorrida por sus temas más conocidos como “La ley y la trampa“, “Amor salvaje“, “Que me olvides tu” y “El dedo en la llaga“, entre otros. Tocará chamamé “vamos a atrevernos y cantar algo de este género musical que es netamente de los correntinos y que lo llevaron a distintos lugares, lo toquen como lo toquen, lo bailen como lo bailen”, opinó desde radio Dos. La visita del folclorista, que lleva más de 25 años de carrera y 15 discos editados, será el evento central del programa del festival de este jueves.