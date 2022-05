Todas las víctimas atacadas son mujeres y la mayoría resultó golpeada. Los tres malvivientes arrestados tienen antecedentes. Los vecinos tuvieron activa participación para atrapar a los ladrones. Al menos seis censistas fueron objetivos de la delincuencia, atacados, golpeados, robados por delincuentes, mientras realizaban sus tareas de relevamiento de datos. En varios de los casos, las víctimas, todas mujeres, sufrieron violencia física y amenazas con cuchillos. Dos bandidos fueron detenidos, confirmaron fuentes policiales.

Los casos comenzaron a reportarse a poco de iniciado el acto censal, cuando cerca de las 10 de la mañana, efectivos del GRIM 4, fueron alertados que una mujer había sido víctima de un violento arrebato por parte de dos motochorros en el barrio San Gerónimo; en inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Gallardo. Se trataba de una censista que fue sorprendida, junto a una compañera, por los malvivientes que circulaban a bordo de una motocicleta Honda CG Titán y fueron los vecinos quienes salieron en auxilio de la mujer y colaboraron con los policías.

Los integrantes del GRIM 4 irradiaron alerta y pidieron colaboración para implementar un operativo cerrojo en la zona que dio resultados positivos a los pocos minutos, cuando los dos maleantes fueron interceptados en Los Tilos y Hungría.

La policía identificó a los sujetos como Andrés Rodríguez de 22 años, y Hernán “Chino” Costa de 23, los dos con un extenso historial delictivo en robos y hurtos. La mayoría de ellos de manera violenta y tenían como blanco a mujeres. Se secuestró la motocicleta en la que circulaban.

El segundo hecho sucedió un rato más tarde, sobre el mediodía, cuando se volvió a tomar conocimiento de otro hecho violento ocurrido a una censista. Esta vez el ataque fue en zona del barrio Molina Punta, en calles Salamanca y Murcia, donde un arrebatador la sorprendió, la golpeó y le quitó el celular. Lo que no tuvo en cuenta el bandido, es que varios vecinos estaban expectantes por ser censados y notaron todo el accionar del delincuente al que lograron atrapar en plena fuga, para entregarlo a la Policía.

El tercer ataque tuvo lugar minutos más tarde, por calle Lugones al 400, donde otros dos motochorros atacaron a una joven censista. Los delincuentes intentaron robarle la mochila a la mujer, pero al parecer la acción de algunos vecinos los puso en fuga. Según indicaron algunas fuentes, el robo no se concretó, pero la encuestadora resultó con algunos golpes.

El cuarto hecho se registró en la Escuela 666, donde alrededor de las 13:50, los directivos se comunicaron con la policía para denunciar que la moto de una censista, había sido robada del lugar.

El quinto incidente tuvo lugar media hora más tarde, a las 14:20, por avenida Sarmiento y calle Las Heras, justo frente al Colegio Sagrado Corazón, donde una mujer que encuestaba en la zona sufrió el arrebato de su mochila por parte de un sujeto que rápidamente logró escaparse sin que los vecinos del lugar, que escucharon los gritos de la víctima, pudieran alcanzarlo. La víctima sufrió algunos golpes.

A las 14:30, diez minutos después del hecho anterior, por avenida Chacabuco y Pasaje Sarmiento, delincuentes se llevaron una motocicleta de otra censista. La mujer estaba en la casa de una familia realizando su tarea, cuando los delincuentes se llevaron el vehículo.

En el interior provincial no se registraron hechos similares contra los encuestadores.