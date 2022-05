El 52,86% de los correntinos accedió al censo digital. Esto facilitó la labor de muchos de los censistas que cumplieron su trabajo en tiempo récord. El clima fue aliado de los trabajadores que recorrieron los distintos barrios de Capital. Se vivió una especie de fiesta del civismo en la Argentina. En la ciudad de Corrientes y gran parte de la provincia, el tiempo acompañó y fue aliado de más de 17 mil censistas.

Desde las 8 de la mañana, las personas que decidieron participar del censo comenzaron a recorrer cada uno de los barrios de la capital. Si bien la jornada se presentó a pleno sol, las primeras horas la temperatura alcanzó los 4 grados, pero pasado el mediodía, las mediciones en el servicio meteorológico nacional marcaban más de 15 grados –la máxima fue de 17º-.

Los censistas, identificados con la pechera que entregó la Dirección de Estadísticas y Censo de Corrientes, tomaron las precauciones del caso y la mayoría utilizaba el chaleco con la inscripción “Censo 2022 República Argentina, Reconocernos, Argentina, INDEC” por encima de un abrigo. Todas esas palabras estaban visibles en la parte delantera, mientras que la parte trasera se podía observar el logo del “INDEC” y debajo el significado de la sigla (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), además de la impresión del nombre del país (República Argentina) y el número telefónico 0800-345-2022.

La mayoría de los correntinos esperó la llegada de los censistas que se anunciaban con un toque de timbre o un golpe en la puerta. De acuerdo a los datos oficiales, en todo el territorio provincial, el 52,86% de la población accedió al censo digital. Esto generó que la labor de los entrevistadores fuera más dinámica. En menos de un minuto resolvían el trámite censal y procedían a visitar otra vivienda.

En el caso de las personas que prefirieron realizar el trámite de manera presencial, lo hicieron en alrededor de 10 minutos. De esta manera, la mayoría de los hogares terminaron con stickers de fondo blanco y letras de color azul en sus frentes.

EN BÚSQUEDA DE UN CENSISTA

La jefa del Departamento Capital, Norma Monzón, dejó uno de los datos de color de la jornada. “Algo muy interesante que nos sucedió en el transcurso de la mañana fue que se acercaron algunas personas que se encontraban en el anillo del casco céntrico y pidieron ser censadas. El particular y llamativo hecho se debió a que manifestaron que vivían en el interior de un vehículo. Las personas se acercaron a la Escuela Nº1 Manuel Belgrano y ante el planteo, los censistas procedieron a la realización de censo convencional”, dijo.

DINAMISMO DIGITAL

En la Escuela Belgrano trabajaron más de 150 personas. Allí funcionó la fracción 14 y la jefatura de departamento. En este establecimiento, a las 10:5 llegaron los primeros censistas que terminaron su labor debido a que las 27 viviendas que les tocó censar mostraron el código del censo digital. Esto hizo que el trabajo fuera más dinámico y en menos de tres horas completaron las panillas designadas para este acto. “El censo digital facilitó el trabajo. En barrios cercanos a la Costanera Sur, antes del mediodía la labor ya estaba cumplida”, confirmó Norma Monzón.

DATO NEGATIVO

El dato negro de la jornada de ayer, fueron los hechos de inseguridad que vivieron los censistas. En Capital, al menos seis encuestadores fueron víctimas de la delincuencia. Aprovechando el momento de la labor, malvivientes concretaron los robos. En la mayoría de los casos, las víctimas contaron con la colaboración de los vecinos que inmediatamente dieron aviso al servicio telefónico gratuito 911. En algunos casos se pudo recuperar lo sustraído. La policía y agentes municipales, conocido los primeros casos de inseguridad, comenzaron a acompañar a los censistas en las zonas que se encuentran en el “mapa de barrios con mayores hechos de inseguridad”.

VIAJARON SIN COSTO

Luego del paro concretado el martes, los colectivos urbanos de la ciudad de Corrientes retomaron ayer el servicio. Como estaba estipulado, las personas que cumplieron con el acto de censar a los habitantes de la ciudad de Corrientes, pudieron viajar sin abonar el viaje. Se constató que varias censistas realizaron viajes a distintos puntos de la capital. El resto de los pasajeros debió abonar $60 pesos, como habitualmente lo hacen, acercando la tarjeta SUBE a la boletera electrónica. Si bien se reanudó el servicio, al ser un día feriado, todas las líneas presentaron las unidades básicas. Esto también provocó que no fueran tantos los usuarios transportados ayer.

COMERCIOS CERRADOS

El gobierno nacional fijó un listado de comercios que no debían abrir en la jornada -entre ellos restaurantes, confiterías, panaderías y supermercados-. En la zona céntrica se respetó la resolución oficial. Los supermercados y hasta algunas farmacias decidieron cerrar sus puertas para cumplir con el compromiso cívico del censo. Así, se concretó el octavo feriado nacional del año. Esto también fue clave para que los propietarios de cada comercio o empresa opten por dar el día libre a sus empleados. En los últimos feriados nacionales, por una cuestión de costo, los comerciantes prefirieron no abrir sus puertas y evitar el pago doble a sus empleados. Los kioscos fueron los pocos comercios que trabajaron con normalidad. La mayoría lo hizo para captar a los clientes que no encontraron supermercados ni almacenes abiertos.

Foto época