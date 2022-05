En la capital correntina y otros 17 municipios. El sondeo poblacional llegó en horas de la noche a los ciudadanos sin techo, con el objetivo de conocer su realidad y elaborar políticas públicas. Los censistas estimaban encontrarse con más de 50 personas, en lugares previamente identificados.

Los censitas fueron capacitados para abordar a este sector.

Tras relevar viviendas comunitarias en zonas rurales e islas, los censistas abocaron su trabajo, entre ayer a la noche y hoy a la madrugada, a identificar personas en situación de calle en toda la provincia. El sondeo se desarrolló en Capital y otras 17 localidades, donde previamente se detectaron ciudadanos en esta condición. Un móvil con dos censistas, dos policías y dos coordinadores partió ayer a las 20:00 desde la Dirección de Estadísticas y Censos (Tucumán 1164) para recorrer avenidas y arterias claves por las que habitualmente se desplazan estas personas. “Se trata de zonas en las que previamente se realizó un mapeo y se sabe que se los puede encontrar”, explicó Mabel Schrotlin, coordinadora del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

El grupo de censitas esperaba encontrarse con una población de entre 50 y 60 personas en esta condición en Capital, la mayoría hombres. El número estimativo está dado por un sondeo realizado en 2021 por la Dirección de Estadísticas de la Provincia y el municipio capitalino. “Es un cambio muy importante incluir a estos ciudadanos, ya que no se tienen datos anteriores, por ejemplo, del Censo 2010, para contrastarlos”, destacó Schrotlin. A la vez que expresó que “todos tenemos el derecho a ser contabilizados”.

El trabajo se iba replicar al mismo tiempo, de 20 a 2, en 17 localidades del interior como Mercedes, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y otros núcleos urbanos. “Allí, los censitas esperan encontrarse entre 5 y 10 personas por distrito”, anticipó. Como el caudal de encuestados se preveía que fuera menor, sólo un censista estuvo abocado al trabajo. “En estos casos, los encuestadores ya tuvieron un contacto con varios días de anticipación para agilizar los trabajos”, comentó la coordinadora.

El cuestionario fue mucho más acotado, ya que su modo de vida no implica un hogar fijo, sino más bien un estilo de vida que se caracteriza por el desplazamiento constante. Hasta ahora, cada censo arrojaba una cifra de ciudadanos en situación de calle que se estima tenía un subregistro, porque no estaba organizado específicamente el protocolo para abordar esta población: si el censista veía a una persona viviendo en la calle durante su recorrido, sólo tenía que anotarla.

El grupo de ayuda católico, El Buen Samaritano, precisó que entre 50 y 60 personas se acercan por noche a recibir un plato de comida. Los servidores comentaron que la mayoría de los necesitados son hombres de 20 a 30 años, siendo menos común la presencia de familias enteras o niños.

Los datos servirán para conocer a este sector de la población y planificar políticas públicas, y así Desarrollo Social de la Nación pueda establecer un presupuesto.

CENSO DIGITAL: EL 41,67% SE SUMÓ

La Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia informó que un 41,67% de los hogares correntinos ya completaron el cuestionario online y sólo deberán esperar a los censitas este 18 de mayo para entregarle el comprobante. El área gubernamental trabajó, entre 2019 y 2021, en un relevamiento de domicilios por manzana. Por ello se tiene un estimativo de cuántos hogares hay en total en la provincia.

Para completar el censo digital, los interesados deben dirigirse a la página web oficial (www.censo.gob.ar) y podrán completarlo hasta mañana a las 8:00.

Foto época