Diputados del Norte Grande, unos 20 legisladores federales de 8 Provincias del NEA y NOA se reunieron con la Cámara de Transporte de Pasajeros. Coincidieron en la gran asimetría que hay en la asignación de subsidios entre AMBA y las Provincias, que dificulta sostener sistemas eficientes de transporte público en el interior del país. Trabajarán en una Ley Nacional que defina distribución equitativa de subsidios, tarifas uniformes, SUBE nacional y servicios eficientes. Diputados/as de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán gestionarán soluciones con ministros nacionales, gobernadores y bloques legislativos.

Este miércoles 11 de mayo en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, Diputados y Diputadas Nacionales del Norte Grande se reunieron con representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros Nacionales (FATAP).

Los Legisladores nacionales de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán y la cámara transportista analizaron las asimetrías que padecen los sistemas de transporte público de las provincias, respecto de CABA y el AMBA.

La FATAP expuso un informe sobre la asimetría en la asignación de subsidios nacionales y las dificultades que existen para sostener sistemas eficientes de transporte urbano en el interior del país, comparado con los distritos centrales.

Participaron del encuentro los diputados nacionales por Corrientes Fabián Borda, Nancy Sand, Jorge Antonio Romero; los representantes del Chaco Juan Manuel Pedrini y Lucila Masin; los legisladores nacionales por Jujuy Carolina Moises y Julio Ferreyra; de Misiones Carlos Alberto Fernández, Diego Sartori y Héctor Cacho Bárbaro. Los diputados nacionales Agustín Casa, Hilda Aguirre y Gabriela Pedrali de La Rioja; los legisladores de Salta Lía Caliva, Lucas Godoy, Virginia Cornejo y Pamela Calleti; por Santiago del Estero Franco Gómez Sarmiento; los diputados Nilda Carrizo y Agustín Fernández de Tucumán.

Por FATAP expusieron su presidente Gerardo Ingaramo, el vicepresidente primero Juan Carlos Romero, el vicepresidente segundo José Cano, el vicepresidente tercero Roberto Daniel Orell, el secretario Gustavo Larrea, el tesorero Roberto Antonio Albisu, entre otros.

Con este encuentro, los diputados del Norte Grande comenzaron a construir una agenda del transporte de pasajeros donde la prioridad es “reducir de manera urgente la asimetría histórica que hay entre el Centro del país y las Provincias”.

Entre los temas planteados se encuentran: unificar las iniciativas y trabajar en una Ley Nacional de Transporte de Pasajeros que ponga “justicia y equidad en la distribución de los subsidios”.

Se busca que la distribución de los recursos esté definida por una ley federal, tarifas uniformes en todo el país, SUBE nacional y servicios eficientes. “No puede ser que en CABA el boleto cueste $18 y en el interior del país se deba pagar $60 por la asimetría en la distribución de los recursos para sostener el sistema público”, señalaron los legisladores nacionales.

El diputado Julio Ferreyra (Jujuy) señaló que se debe “tomar medidas rápidas y concretas para evitar el quiebre del transporte público en el interior”.

El diputado Héctor Bárbaro (Misiones) explicó que el 75% de los subsidios al transporte público “se queda acá en el AMBA y en el interior no tenemos nada”. E incluso hay “mucha asimetría entre las Provincias” y que “una cosa es la Capital de una provincia y otra son los pueblos donde directamente es inviable un servicio de transporte”.

La diputada Lía Caliva (Salta) propuso incorporar al debate a los presidentes de Bloque, al Ministerio de Economía y a Transporte de la Nación. “El transporte es un derecho y en el interior no se cumple en todos los lugares. Los chicos no pueden ir a la escuela y eso es muy grave. Debemos eliminar las asimetrías, gestionar financiamiento del BID, inversiones privadas y del Estado y estar atentos sobre la política de tarifas. Pero urgente hay que equiparar subsidios a largo plazo con una ley nacional”, definió la legisladora.

El diputado Juan Manuel Predrini (Chaco) coincidió que la equidad en la distribución de recursos para el transporte público “debemos hacerla por ley, para evitar la discrecionalidad cuando se hace por Resolución”.

La diputada Nancy Sand (Corrientes) propuso que “los Diputados debemos mediar con autoridades inmediatas, bloques legislativos, ministros, gobernadores porque en la puja entre el estado y las empresas, la sociedad está en el medio”.

Como agenda de trabajo se propuso comenzar a tratar estos puntos en la Comisión de Transporte desde la semana que viene. Se van a gestionar reuniones con los ministros de Economía y de Transporte de la Nación “para abordar lo coyuntural de manera urgente, para evitar medidas de fuerza y deterioros del sistema”.