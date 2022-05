Se caerán las PYMES. Mientras ayer comenzó en Diputados el debate por la Boleta Única de Papel, en Corrientes exponentes del Frente de Todos se muestran a favor del proyecto, cuando el bloque en el congreso argentino, ratificó con vehemencia su rechazo. Se advierte como el oficialismo a nivel nacional no entiende, o no sabe, absolutamente nada de lo que ocurre en Corrientes en materia electoral. No hay dudas de lo relegado que está el justicialismo provincial y sus aliados, en la discusión política del gobierno central.

Localmente, el radicalismo y los partidos que integran ECO, no apuestan a una boleta única, más allá que en Buenos Aires sus diputados opinen lo contrario, aunque en un segmento plagado de hipocresía. La Boleta Única destruiría una de las mayores estrategias electorales de la UCR de los últimos 20 años: plagar de papeletas el cuarto oscuro. También se destruiría una importante PYMES de las agrupaciones partidarias: el reparto de bolsitas y las boletas con los punteros. Tampoco se sabrá a ciencia cierta cuantos votos aporta cada sello.

Si bien el senador nacional FdT, Camau Espínola, es contrario a la postura kirchnerista del rechazo, acá en tierra guaraní, nunca habrá quórum para una única boleta.