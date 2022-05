Boca Unidos igualó 0 a 0 anoche frente a Sarmiento en Resistencia. Trajo un punto importante del Chaco. El miércoles juega contra Douglas Haig.

En esta séptima fecha de la zona Norte del torneo Federal A, el “aurirrojo”, el equipo correntino disputó un primer tiempo, en busca del arco rival, planteo que no se esperaba que llevara hasta tierra chaqueña.

Sarmiento tuvo lo suyo, un disparo de Gonzalo Cañete que se fue apenas desviado y luego, tras un centro del mismo Cañete ganando por el sector derecho, el balón le llegó a Aldo Araujo que casi desde el borde del área chica metió el cabezazo anticipándose a la marca de Moscarelli, pero el poste le negó el gol al exjugador de Textil Mandiyú.

En la segunda parte la historia no cambió, el conjunto chaqueño tuvo más la pelota pero nunca supo cómo resolver el planteo que le hizo Boca Unidos, firme atrás y apostando a una contra, casi siempre partiendo de los pies de Gabriel Morales, quien tuvo dos situaciones como para llegar con peligro al arco local.

No hay mucho tiempo para recuperarse para los jugadores, ya que el miércoles habrá que salir nuevamente a escena para recibir desde las 20:30 a Douglas Haig de Pergamino en el “Leoncio Benítez”.