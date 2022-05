Y una duda para ir a Formosa. Tras la práctica de hoy quedará definido el once que pondrá Rolando Carlen el domingo ante San Martín. Luna es baja y esperan por Cardozo. Fabio Godoy ocupará el lugar de Sebastián Luna y Gabriel Cañete o Marcelo Cardozo, así se plantea el presente de Boca Unidos de cara al partido del domingo en Formosa ante el local San Martín por la undécima fecha de la zona Norte del Torneo Federal A de fútbol. El estadio “Antonio Romero” de la Liga Formoseña será el escenario de este encuentro que está programado para las 16:00 con el arbitraje del salteño Gustavo Federico Benítez.

El regreso de Godoy al lateral derecho de la defensa “aurirroja” es un hecho, dado que Luna no se recuperó de la lesión que lo sacó los últimos minutos del partido de la fecha pasada cuando el equipo correntino igualó frente a Central Norte. No así Cardozo, a quien se lo volverá a probar en los próximos días y de no estar en un ciento por ciento en condiciones de jugar, su lugar volverá a ser ocupado por Cañete, quien ya lo hizo ante los salteños.

Nuevamente la defensa es el talón de Aquiles, donde el director técnico Rolando Carlen se encuentra con el problema de tener que realizar modificaciones obligadas por las lesiones. Cardozo viene arrastrando una lesión que ya lo sacó del equipo cuando venía siendo uno de los pilares de la defensa, en su lugar ingresó Octavio Moscarelli, pero a éste también una molestia lo dejó al margen, por lo que el entrenador ahora debe recurrir a Cañete para que ocupe el lugar de segundo marcador central, un jugador que llegó en esta temporada y los partidos que jugó lo hizo de doble cinco en la mitad de cancha junto al paraguayo Rodrigo Burgos, en el comienzo de la temporada con la dupla Leonardo Baroni y Martín Fabro como técnicos.

Con el resto del plantel Carlen no tiene problemas y mantendrá a los mismos que salieron a jugar el domingo, por lo que para enfrentar a los formoseños de San Martín el “aurirrojo” lo haría con Lucas De León en el arco; la defensa la conformarían Godoy, Ariel Morales, Cañete o Cardozo y Federico López; en la mitad de cancha estarían Iván Silva, Burgos y Cristian Maidana; y los delanteros serían Carlos Salom, Julio Cáceres y Gabriel Morales.

Boca Unidos volverá a trabajar hoy en el predio “Leoncio Benítez” y tras ello el técnico dará a conocer los convocados para viajar a la vecina provincia para cumplir con su compromiso por la undécima fecha del torneo.