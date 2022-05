A Sebastián Battaglia le pidieron que les hable a los “anti Boca que lo criticaron” y respondió. Un periodista le recordó al DT lo criticado que fue cuando el equipo no andaba bien. Atentos a su respuesta. Al final, pese al sufrimiento, Boca terminó cerrando un semestre con todos los objetivos cumplidos. Hace poco más de un mes, el equipo salía a la cancha para enfrentar a Central Córdoba sabiendo que una derrota podía complicar el futuro de Battaglia. No solo ganó aquel día, sino que empezó una racha que desembocó en la consagración en la Copa de la Liga y el primer lugar en su grupo de la Copa Libertadores.

La realidad hoy es otra: el Xeneize creció en su fútbol, obtuvo resultados y hasta tuvo esa cuota de suerte necesaria en los momentos clave (la falta de definición de Racing y el heroico empate de Always Ready en Brasil, por ejemplo). Anoche, con la espalda más ancha que hace más de un mes, el DT se sentó en conferencia y le pidieron que hable de los “anti Boca”.

“Tuvimos altibajos, pero trabajamos duro para esto”, reconoció el entrenador sobre los momentos más duros del semestre y luego sentenció: “Tuvimos críticas, pero no tengo nada para decirles a los que nos criticaron. Sabíamos que nosotros teníamos que mejorar, que estábamos en un proceso de armado de grupo y de equipo y, bueno, eso lleva su tiempo”.

“Por suerte pudimos revertir resultados, revertir funcionamiento, recuperar jugadores que tuvimos suspendidos y lesionados, así que hoy estamos muy contentos de haber logrado los objetivos. Como dije, no tengo nada que decir sobre las críticas. Sabemos que estamos expuestos a ellas y tenemos que internamente cuidarnos entre nosotros”, remarcó Seba, a quien el tiempo le dio la razón.