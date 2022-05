Tres malvivientes agredieron con un cuchillo a un ciclista. Finalmente lograron robarle la bicicleta, marca Nordic, rodado 29. Los puntazos atravesaron la capa de lluvia. Ocurrió la noche del viernes alrededor de las 21:30 En la esquina de Cartagena y Pirovano del barrio Irupé.

La víctima identificada como Marcos M., de 29 años, volvía desde el lugar de trabajo hacia su casa cuando fue abordado por los ladrones. Uno de ellos hizo que caiga al pavimento, otro empezó a darle patadas y el tercero, con un arma blanca, lo lastimó de cortes en el brazo derecho.

“Cuando intento darles pelea se estaban metiendo hacia el barrio. Entre que uno se pone a pelearme, otro me golpea y respondo al golpe. Un segundo me amaga con un cuchillo y escucho que otro dice tirale un puntazo. Como tenía puesto un piloto de lluvia, el cuchillo deslizó”, indicó Marcos para detallar que “luego corrieron una cuadra y media; doblaron para meterse en un pasillo. Del coraje que tenía encima los seguí porque la bici me la había regalado mi mamá para moverme al trabajo, pero cuando se metieron al pasillo frené”.

Primeras versiones indican que los autores del atraco forman parte de una banda juvenil de ese barrio. A los pocos minutos de consumar el robo “ofrecieron la bicicleta” entre vecinos de los alrededores al sitio del asalto.

Uno de los malhechores habría recuperado la libertad pocos días atrás, detenido por un robo similar.