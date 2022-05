Los resultados de la Copa Profesional determinaron los cuartos de final del torneo. Después de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, finalmente quedaron definidos los cruces de los cuartos de final del torneo argentino hasta que, finalmente, se definan los semifinalistas del torneo.

Los cuatro primeros de cada zona clasificaron a cuartos de final. Se disputarán en el estadio del mejor clasificado. Las semifinales y finales se jugarán en un estadio neutral. Los partidos, serán en la semana y tendrán varios cruces. Tanto Boca como River están clasificados a la siguiente ronda y, de esta forma, los únicos conjuntos grandes que se quedaron afuera fueron Independiente y San Lorenzo. El campeón de la Copa de la Liga 2022 se clasificará a la Copa Libertadores 2023.

Los cruces de cuartos de final

-Racing vs Aldosivi

-Boca vs Defensa y Justicia

-Estudiantes vs Argentinos Juniors

-River vs Tigre