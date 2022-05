Una conducta que no se veía hace bastante tiempo. Una unidad de la Línea 103 “A” casi vacía, con la mayoría de sus butacas desocupadas. Un policía de la provincia de Corrientes sube al colectivo, se coloca casi en el fondo del transporte y se mantiene parado.

No se sienta hasta que desciende luego de casi 15 cuadras.

Durante el trayecto van subiendo algunos pasajeros. Los uniformados tienen pasaje libre, pero, en las últimas décadas, más allá de no pagar el boleto, decidían sentarse, habiendo personas paradas.

Este joven cabo mostró aquella vieja conducta y respeto policial de los años ‘60, ‘70 y ‘80.

Sin lugar a dudas, una imagen de antaño.