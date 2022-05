El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro este miércoles en Berlín con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, junto a quien analizó las consecuencias de la guerra en ambas regiones y pidió “encontrar una respuesta y un camino de salida a este conflicto”, además de destacar las oportunidades que brinda la Argentina para proveer alimentos y energía.

En una declaración conjunta al término de la reunión, que se realizó en la Cancillería Federal, el mandatario argentino consideró “absolutamente necesario que se abra un ámbito de discusión donde este problema se resuelva”.

“La guerra es un problema de mayor y particular preocupación para mí por el modo en el que está repercutiendo negativamente en nuestro continente, donde la seguridad alimentaria y energética se ponen en riesgo”, señaló, al hacer referencia a la presidencia pro témpore que detenta la Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Este no es un conflicto entre la OTAN y Rusia, ha trascendido esos límites y está afectando a todo el mundo”, advirtió Fernández y remarcó que “debemos buscar caminos que cuanto antes pongan fin a esta guerra que se lleva vidas y que es inmoral después del padecimiento que el mundo ha vivido con la pandemia”.

“Es bueno saber que en estos tiempos con Argentina tenemos un socio fiable en América latina”, expresó, a su vez, el canciller federal, quien agradeció al presidente “por la determinación con la que Argentina apoyó la condena a Rusia en los foros internacionales”.

“Coincidimos en condenar esta brutal agresión de Rusia”, dijo Scholz y añadió que “las gravísimas violaciones del derecho internacional y el orden internacional no pueden ni deben quedar sin respuesta”.

El jefe de Estado destacó que “Argentina es hoy un reservorio de lo que el mundo está demandando en este presente”, ya que “somos grandes productores de alimentos y de energía”.

“Tenemos la segunda reserva de gas no convencional, que nosotros queremos que sirva para proveer al mundo en forma de gas licuado, y allí tenemos una gran oportunidad para trabajar junto a Alemania”, ponderó.

Mencionó el desarrollo de una planta de hidrógeno verde, así como proyectos de hidrógeno azul por parte de las empresas de gas. “Son todas posibilidades que tenemos para llevar energía a otras latitudes del mundo”, profundizó.

En su declaración, Scholz dijo que fue un “encuentro sustancioso sobre las amplias relaciones económicas” y manifestó su “interés de acompañar a las empresas alemanas en sus actividades en Argentina para cooperar en la superación de obstáculos”. Celebró, asimismo, “la conversación en curso que mantiene el gobierno argentino con varias compañías alemanas”.

Destacó que “Argentina tiene enorme potencial en materia de energías renovables para la producción del hidrógeno verde, que será una contribución valiosa para alcanzar la neutralidad climática”.

Valoró que Argentina haya alcanzado un acuerdo con el FMI sobre un nuevo programa. “Es muy importante para que pueda asegurar su prosperidad económica, y celebramos los enormes esfuerzos de Argentina para implementar este programa”, indicó.

Fernández le manifestó al canciller “el deseo y la vocación de alcanzar un acuerdo con el Club de París, que es otro de los problemas que hemos heredado”, y le garantizó un “trato igualitario de los acreedores argentinos”.

Con relación al estado actual del capítulo comercial del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el canciller señaló que “redunda el interés de ambas regiones de alcanzar progresos y estamos dispuestos a alcanzarlos”. Subrayó, de todas maneras, que “son necesarios compromisos vinculantes acerca de normas medioambientales, sociales y de protección de los derechos humanos, así como medidas para preservar las superficies forestales existentes”.

Scholz sostuvo que “es importante aspirar a un mundo multipolar donde cooperemos entre nosotros. Abogo por esta mirada que una a los países democráticos, que podrán hacer una aportación valiosa a la coexistencia pacífica entre países”, agregó.

Fernández manifestó que “lo peor que le podría pasar al mundo es volver a un sistema bipolar que generó mucho retraso en el mundo”. Por eso llamó a “poner en un lugar de privilegio a los organismos multilaterales y respetar la normativa internacional, para poder desarrollar esos objetivos la democracia es una condición esencial”.

El presidente y el canciller federal compartieron en un primer momento una audiencia privada, y luego mantuvieron junto a sus comitivas una reunión ampliada. Asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; la jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Luciana Tito; y el embajador argentino ante la República Federal de Alemania, Pedro Villagra Delgado.

Por Alemania participaron el vocero y jefe de Oficina de Prensa, Steffen Hebestreit; el secretario del Departamento de Política Económica, Financiera y Climática y sherpa del G7 y del G20, Jörg Kukies; el asesor de Política Exterior y Seguridad, Jens Plötner; el director general del Departamento de Economía y Política Fiscal, Steffen Meyer; la subsecretaria de la Oficina del Canciller Federal, Jeannette Schwamberger; el director de Relaciones Bilaterales con el Medio Oriente, Magreb, Asia y Latinoamérica, Daniel Kreber; y Edgar Lensky, encargado de las relaciones políticas con Estados miembros de la UE y relaciones exteriores de la Cancillería Federal.

Ayer, en la primera escala de la gira por Europa, el mandatario argentino mantuvo encuentros en Madrid con su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, con quienes analizó la situación global y coincidió en el interés mutuo de potenciar las inversiones y el comercio bilateral.

Fernández partirá mañana a las 10 (hora de Argentina) junto a su comitiva hacia París, donde el viernes mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.