Una de las víctimas sufrió fisura en uno de los dedos de la mano izquierda, cuando intentó evitar la sustracción de sus pertenencias. Aún no fueron detenidos los autores del hecho. La inseguridad se vivió en el Barrio 17 de Agosto. Una madre y su joven hija se trenzaron a golpes con dos delincuentes que intentaron ingresar a robar un “kiosco 24 horas” y terminaron robando la mochila de una bebé de meses, tras lastimar a una de las víctimas en su mano. Serían conocidos en el barrio 17 de Agosto y fuentes consultadas indicaron que al menos uno de ellos tendría un familiar directo dentro de las fuerzas policiales.

Sucedió pasada las 14:00 del viernes, en un comercio de calles Sánchez de Bustamante y Siracuza del barrio 17 de Agosto, donde se hallaban Alejandra, recibiendo por algunos minutos la visita de su hija Lucelina y su nietita de cinco meses.

“Estos dos chicos son muy conocidos en el barrio, viven a una cuadra y media del kiosco. A la mañana fueron a buscar un vino. Después llegaron como para comprar algo y les pregunté qué querían, a lo que uno de ellos me dice, nada porque me olvidé la billetera. Entonces, advertí la intensión de ingresar a robar el negocio. Le dije a mi hija que entre y cierre la puerta, porque ella estaba justo allí”, relató Alejandra Rivero. Lucelina obedeció a su madre y cuando se disponía a cerrar la reja de calle, uno de los delincuentes forcejeó con ella, pero no se esperaba que Alejandra lo recibiera con una patada en el pecho que lo terminó expulsando a la vereda. Al ver esta situación, su cómplice avanzó. “Creo que ellos quisieron ingresar hasta la caja del local porque se mandaron como para eso, pero yo los estaba esperando en la puerta. Después se me quiso meter el otro, forcejeo, le araño la espalda, le alcancé a meter dos patadas, pero se llevaron la mochilita de la bebé, en la que había cosas de mi hija, de su nena, pañales, un manojo de llaves y cerca de $1.000 que llevaban para gastos”, explicó la mujer.

La acción fue registrada por una cámara de seguridad en la que se ven los rostros de los delincuentes. Indicaron que los dos sujetos viven a no más de dos cuadras del lugar que intentaron robar por calle Ombú. Uno sería de apellido J. Sánchez y el otro S. Báez, incluso uno de ellos tendría un familiar directo dentro de las filas policiales. Según información proporcionada por Alejandra, su hija sufrió fisura en el dedo meñique de la mano izquierda al forcejear con los delincuentes para que no le roben las pertenencias de su beba. La denuncia fue formulada en la Comisaría Decimoctava pero, a pesar que los dos delincuentes están perfectamente identificados, no sólo por las imágenes de las cámaras, sino por varios vecinos que ya los habrían visto, ninguno de los dos maleantes fue detenido.

Fotos época