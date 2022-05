El histórico edificio fue sede de la sesión de Diputados, con la presencia del Concejo Deliberante goyano en pleno. Se aprobaron iniciativas que surgieron del pedido de la comunidad goyana, entre otros proyectos. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, agradeció el recibimiento de la comunidad goyana a la totalidad del cuerpo parlamentario que desarrolló su novena sesión, en la Escuela Normal “Mariano I. Loza”, donde se aprobaron -entre otros- una serie de proyectos de gran importancia para esta región de la provincia y, en particular, para esta ciudad.

El titular de Diputados, brindó la bienvenida a su pares, invitando a disfrutar de sus bellezas naturales e históricas. “No es casualidad que hayamos elegido esta escuela para desarrollar una sesión de tablas. Estas paredes, este bellísimo edificio, lleva el nombre de un querido legislador nacional, gobernador e intendente goyano: Mariano I. Loza, profesional médico que supo destacarse en la lucha contra el cólera en 1886. Y como pocos, también era abogado; además de un destacado defensor de la educación, el trabajo y la libertad”, recordó.

“Después de este homenaje a Mariano I. Loza, a este edificio, a mi ciudad, también debo decir, que atesoro en mi corazón los más dulces recuerdos de mi adolescencia en esta casa. Gracias a sus directivos y al Ministerio de Educación por abrirnos las puertas”, concluyó para dar paso al desarrollo del orden del día.

PUENTE GOYA RECONQUISTA

A respuesta de pedidos de la región, se aprobó la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional de inclusión de una partida específica en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional próximo, para la construcción del puente Goya Reconquista o Lavalle Avellaneda.

El diputado Norberto Ast hizo una síntesis de las gestiones anteriores, y los compromisos del Gobierno Nacional, incumplidos. “En 2018 fue la última reunión de gobernadores, incorporando la necesidad de potenciar la hidrovía y el pacto de desarrollo social de la provincia; queremos que este tema esté en la discusión pública para que avance”, afirmó.

PERSONALIDAD DESTACADA

Por unanimidad, se otorgó media sanción al proyecto de ley que declara “personalidad destacada” al artista plástico Rodolfo Insaurralde, un embajador de Goya y de Corrientes, en todo lugar del mundo que le toca exponer sus magníficas obras. “Comenzó en esta escuela, con su hermano mellizo en esta escuela. Muy chiquito, honrando su talento natural, concurriendo a la Escuela Municipal de Cultura, siguiendo luego su perfeccionamiento en Misiones y con galardones ganados fue a Buenos Aires; y de ahí, al mundo”, rememoró Cassani.

El reconocido hombre de la cultura argentina, recientemente recuperado de las consecuencias del Covid19 se hizo presente en el acontecimiento para agradecer el gesto. “Tuve muchas distinciones de mi ciudad, de Argentina y de muchas partes del mundo, pero nunca de mi provincia”, se emocionó.

“Quiero dedicar esto a mi gordita, mi madre que se nos fue este año; me considero un obrero del arte”, concluyó Rodolfo Insaurralde para recibir el aplauso de los presentes.

MONUMENTO HISTÓRICO

También fue al Senado, con la aprobación pertinente, la iniciativa para convertir en Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la provincia al inmueble propiedad del Ejército Argentino, identificado como Ex Hotel de Inmigrantes y Ex Oficinas de Puentes y Caminos en Goya, presentado por el diputado Héctor López.

A inquietud de la asociación que nuclea a padres de niños con cáncer, se aprobó la solicitud al Senado Nacional, de tratamiento de la Ley Oncopediátrica Nacional que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Fue un tema conversado con las asociaciones de padres de toda la provincia y en particular de Goya, que ven con preocupación la paralización del expediente en el Congreso Nacional Argentino. “El tiempo cuenta en la vida de nuestros niños y niñas con cáncer”, advirtieron.

El presidente Cassani resaltó el rol de cada asociación de padres creadas a lo largo y ancho de la provincia, en red con todo el país, recordando a cada una de ellas. “Vamos a seguir insistiendo con los legisladores nacionales”, aseguró.

MEDIA SANCIÓN

En la sesión realizada en Goya, obtuvo media sanción el proyecto de ley que garantiza el acceso a la comunicación e información a las personas sordas y con discapacidad auditiva para realizar trámites en los organismos del Estado, presentado por la diputada Giotta, y la modificación de los artículos 13°, 18° y 25° de la Ley Nº5.982 de Regulación de las Audiencias Públicas en Jurisdicción del Estado Provincial, para garantizar la efectiva participación de las personas con discapacidad, autoría de la diputada Ana Pereyra.

“El desafío es integrar a todos. En materia de discapacidad hemos avanzado muchísimo; pero las personas sordas y con discapacidad auditiva reclaman que cuando van a realizar sus trámites sean entendidos. Ellos reclaman ser incluidos”, señaló la diputada Giotta.

LEYES APROBADAS

Se convirtió en Ley la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación para dos inmuebles ubicados en los barrios Progreso e Islas Malvinas de la ciudad de Corrientes, iniciativa venida desde el Senado, a instancias de la presentación de los senadores Noel Breard, Sergio Flinta y Henry Fick.

“Es un viejo anhelo de los vecinos de dichos barrios para tener una vía transversal que comunique con las avenidas cercanas”, explicó la diputada Lucía Centurión para acotar que con la normativa “se garantizará a los ciudadanos a que exista comunicación fluida”, lo que ahora, no sucede por involucrar a terrenos privados.

“Es una vía de suma importancia para la conexión de dos populosos barrios”, agregó el diputado Javier Sáez. Bajo la misma autoría, se sancionó la ley que ratifica en todos sus términos el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº167 de fecha 01 de febrero de 2022, por el que se declara la Emergencia Ígnea en el territorio provincial por el término de seis meses como asimismo las resoluciones y disposiciones dictadas en el marco de esa normativa.

LEY YOLANDA

Se convirtió en Ley, luego de revisiones, la denominada “Ley Yolanda”, adhiriendo a la normativa nacional que establece la capacitación obligatoria en temática ambiental para quienes se desempeñen en la función pública. “Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar la calidad de vida de las personas y el ecosistema”, dijo la diputada María del Carmen Pérez Duarte.

El diputado Marcos Otaño, por su parte, indicó que “hay que tener presente el diseño de las políticas ambientales”, al manifestar su apoyo a la iniciativa.

La diputada Lucía Centurión, ahondó en la temática mencionando el contenido de las capacitaciones. “Para los alumnos que nos acompañan, en los módulos temáticos se incluyen, la protección de la biodiversidad, la eficiencia energética y energía renovable”, citó entre otros puntos.

En todos los casos, los expedientes pasaron al Poder Ejecutivo, para la promulgación pertinente.

RESOLUCIONES APROBADAS

Solicitud al Superior Tribunal de Justicia la implementación de una Fiscalía Rural y Ambiental en la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes. (Autor: Dip. Eugenia Mancini).

Solicitud al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que el actual destacamento policial en la localidad de San Isidro se transforme en comisaría. (Autoría Bloque ELI).

Solicita la apertura de un Instituto de Nivel Terciario en la localidad de San Isidro. (Autor: Bloque Frente de Todos).

Solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio que corresponda, gestione la provisión de un transporte (minibús de 16 asientos) para el Centro de Integración de Jóvenes con Discapacidad APIPE de la ciudad de Goya (Autor: Diputado Cesar Acevedo).

También se aprobaron Declaraciones, y pasaron a comisiones los expedientes recién ingresados.

EXPOSICIÓN Y PRESENCIAS

Antes de la sesión, los alumnos y visitantes recorrieron la galería de fotos correspondientes a la muestra “Malvinas va a Diputados”, con la presencia de ex combatientes encabezados por Roque Zabala. Estuvieron, además, por la Asociación de Comercio, Industria y Producción su presidente Iván Vilas y la vicepresidente Silvia Esquivel; el intendente y viceintendente de San Isidro Carlos Martínez y Javier Pereyra; por la Fundación Onco-Infanto-Juvenil de Goya, su presidente Karina Zoilo; la secretaria Noelia Báez y la asesora legal Valeria Calvi.

Por la Escuela Popular de Género y Diversidad y la Asociación Civil y Comunitaria ACCos “Mate Ñee” Esther Miguelez, y su coordinadora Eladia Fernández; entre muchos otros.

Con la presencia de la directora de la Escuela Normal Mariano I. Loza, Graciela Báez y alumnos, la Cámara de Diputados descubrió una placa recordatoria de la sesión que convocó a toda la comunidad.