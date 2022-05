En un operativo de Gendarmería en Villa Olivari, detectaron que llevaba a Misiones 900 kilos de pescado ocultos en el camión. El detenido fue un chofer salteño, quien más tarde quedó en libertad. Había realizado una “parada técnica” para recoger la carga extra.

Los pescados en la cabina delataron el ilícito. “Algo huele mal, dijo un gendarme”, al requisar un camión cargado de cerámicas, que iba desde Salta hacia Misiones. Su olfato no le falló; el camión llevaba una carga paralela y completamente ilegal: 900 kilogramos de pescado de distintas especies, sin cadena de frío, sin precinto y algunos no aptos para el consumo. El vehículo y su carga fueron incautados y quedaron a disposición de la justicia. Ocurrió pasado el mediodía de ayer, sobre ruta nacional 12 e intersección con la ruta provincial 120, cuando efectivos de la Sección Núcleo de Gendarmería Nacional, apostados en un puesto de control fijo en Villa Olivari, demoraron el paso de un camión proveniente de la capital salteña, que tenía como destino final la ciudad misionera de Oberá. Su carga consistía en varias toneladas de cerámicos; pero no era lo único que trasladaba. Cuando uno de los gendarmes se aproximó a la ventanilla del conductor para alcanzar la documentación del vehículo, percibió un fuerte olor, característico de pescados. De inmediato, el chofer demostró marcado nerviosismo, lo que encendió las alertas a los uniformados, quienes solicitaron una orden judicial para requisar el vehículo.

Para sorpresa, la otra carga que llevaba el camionero era poco más de 900 kilos de pescado, de distintas especies, que había recogido en el camino con la finalidad de colocarlos en el mercado misionero y llevarse una importante diferencia monetaria. Los transportaba en bolsas de nylon, en la cabina y en distintas partes del camión, completamente desprovistos de los cuidados necesarios, ya que el producto debe mantener una cadena de frío para evitar su descomposición. En total llevaba; 99 piezas consistentes en 9 surubíes atigrados, 66 surubíes pintados y 24 bogas. Acudió personal de la delegación de Flora y Fauna, que orientó a los gendarmes acerca del delito cometido: una flagrante violación al decreto provincial N°1.030/92 sobre pesca comercial y anexos. Se dispuso el secuestro del vehículo y de las especies que se hallaban escondidas en él. Mientras tanto, el conductor del robado fue dejado en libertad, aunque quedó sujeto a la causa.