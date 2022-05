Milagrosamente no hay heridos. Ocurrió entre las localidades de Castelli y Chascomús sobre la Ruta 2, donde dispararon unos 88 tiros contra dos micros de compra. Ocurrió anoche y estaría relacionado a una interna entre empresas de transporte.

Dos micros que trasladaban a pasajeros que habían realizado compras en el barrio porteño de Flores y regresaban a la ciudad de Mar del Plata, fueron alcanzados al menos por unos 88 disparos en las localidades bonaerenses de Castelli y Chascomús, y milagrosamente no hay heridos.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de dos colectivos de la Empresa Microbus, internos 17 y 18 y que, tras la declaración de los choferes Carlos Morgan de 45 años, y Jorge Bonino de 47, se estableció que existiría una interna entre empresas de viaje por la clientela de compra. Los voceros precisaron que, por esa razón, los disparos producidos fueron ocasionados en el motor de ambos rodados en los que viajaban 24 y 27 pasajeros, para generar destrucción del mismo y producir el cese del viaje. Tras las pericias se detectó que se realizaron 88 disparos contra los dos micros.

Ambos episodios ocurrieron sobre la ruta 2, el primero a la altura de la localidad de Castelli, donde uno de los ómnibus fue interceptado por una camioneta Toyota de color blanca ocupada por varios hombres y recibió varios balazos. Cerca de la ciudad bonaerense de Chascomús, fue atacado a disparos el otro micro y, según se informó, los pasajeros debieron tirarse al piso para no sufrir heridas. Según se indicó, ambos ómnibus regresaban a la ciudad balnearia trasladando a los pasajeros que habían hecho un tour de compras en la avenida Avellaneda de Flores.

El fiscal de Chascomús Jonatan Robert explicó que “los dos hechos ocurrieron en horas de la noche del martes, uno entre la zona entre Chascomús y Lezama y el segundo en el cruce de El Salado”.

“Tenemos la agresión y muchos testimonios para tomar, pero no tenemos establecido que la camioneta haya intentado detener a los ómnibus. No se puede descartar ninguna hipótesis”, añadió en diálogo con el canal TN. Cintia, una de las pasajeras, relató que “veníamos todos durmiendo, empezamos a sentir ruidos atrás y pensamos que era el ruido del aire acondicionado. Llamé a la coordinadora que viajaba abajo y desde ahí nos gritaron que nos tiremos al piso, que nos estaban tiroteando”.

“La intención no fue robarnos ni nada más. Querían paralizar los micros, fue contra la mujer que coordina estos viajes que realiza hace más de 15 años. Es una interna entre empresas”, reveló la mujer y manifestó que “tiraron desde una camioneta blanca. Nos contó nuestro chofer que le iban apuntando. Nos salvamos gracias a los choferes. La camioneta blanca se le cruzó al primer micro llegando a Lezama”. Y agregó que “el personal policial que nos atendió nos dijo que les dispararon a los motores para frenar los micros. En el nuestro hay un disparo en el centro del vidrio trasero. Lo que nos llama la atención es que no los hayan podido frenar en ningún peaje. Nos comunicaron que la camioneta la identificaron en Mar del Plata, pero no a los agresores”.

Entre las versiones que se conocieron, los investigadores analizan una posible interna comercial entre empresas de transporte, aunque también existe la sospecha de un intento de robo. Las pericias determinaron también que los orificios detectados en ambos vehículos corresponderían a un calibre 22.