El INDEC informó que 18 mil personas censarán aquellas viviendas que no fueron visitadas en el operativo presencial de este miércoles 18, se informó oficialmente. Desde este jueves y hasta el 22 de mayo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente relevada. “Cada uno de los 66 mil jefes/as de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas”, remarcó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en su cuenta oficial del censo en Twitter. Precisó que “en la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin, censarán estas viviendas”.

Debido a numerosos casos reportados de personas que no recibieron la visita de los censistas, el Indec anunció que se vuelve a abrir la página https://www.censo.gob.ar/ para completar el formulario del censo en forma digital.

Estarán habilitados el correo electrónico censo@indec.gob.ar y el teléfono gratuito nacional 0800-345-2022 para que vuelvan a ser visitadas.