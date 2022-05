El presidente argentino junto a su par del Paraguay, Mario Abdo Benítez, compartirá una agenda en Ayolas e Ituzaingó para restablecer lazos internacionales. Se aguardan anuncios en cuanto al cruce fronterizo que une las ciudades argentina y paraguaya.

En su mensaje en el Chaco llamó a dejar de lado las diferencias y unirse.

Ante su segunda visita a Corrientes como presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribará alrededor de las 11:00 al Aeropuerto Internacional de Ayolas en Paraguay (frente a Ituzaingó), junto a una comitiva reducida para desarrollar una variada agenda de trabajo con su par Mario Abdo Benítez.

En su visita a la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, demostró un mensaje de fortaleza política de cara al año 2023; remarcó que su enemigo “no está en el Frente de Todos -partido que integra- sino en la derecha que quiere volver a someter al pueblo” y recordó que “el día que nos dividimos Macri fue presidente”. Y para concluir, ante un escenario repleto de simpatizantes, comentó que “a la Argentina le esperan décadas de desarrollo” y “acá estamos para seguir luchando por terminar con la pobreza y mejorar los salarios”.

AGENDA

Siguiendo con lo que representa la agenda de Alberto Fernández, como lo anunció el propio presidente paraguayo días atrás, la agenda a ejecutar hoy comprendería una recorrida al menos de 40 minutos por la zona de obras en la que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) lleva adelante la construcción del brazo de la represa Aña Cuá. Se esperan que puedan dar ciertos anuncios acerca de la habilitación del cruce que une Ayolas (Paraguay) con Ituzaingó (Corrientes). Este tema despertó controversias tanto del lado argentino como paraguayo; desde el gobernador de Corrientes, intendentes de ambas ciudades e incluso el embajador argentino brindó sus declaraciones sobre la falta de apertura.

Otro de los que influyó no sólo en el pedido de la habilitación del cruce, sino también en la invitación del presidente argentino a Paraguay es el vicepresidente paraguayo que mantuvo una reunión en Buenos Aires con Fernández e hizo extensivo el pedido.

YACYRETÁ

La comitiva argentina se trasladará junto al presidente Abdo Benítez, integrantes del gabinete paraguayo, autoridades de Yacyretá y legisladores nacionales hasta la localidad de Ayolas donde participarán de un acto de entrega de viviendas. Según se pudo saber serían más de 1.000 casas con sus respectivos títulos de propiedad. La agenda contempla posibles encuentros bilaterales en la residencia presidencial de Paraguay, emplazada en la Isla Yacyretá, con el fin de dialogar sobre un abanico de cuestiones que conciernen a ambos países.

Habrá un almuerzo a modo de corolario, tras lo cual el presidente Fernández se trasladará al aeropuerto internacional de Ayolas y partirá de regreso a Buenos Aires para seguir con su agenda.

CUESTIONES

El gobernador Gustavo Valdés no contaba con invitación para ser parte de la agenda presidencial a desarrollar en la jornada ya que según pudo conocerse, el mandatario correntino desarrollará otras actividades en Casa de Gobierno. No se descarta que el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, presencie los actos a la espera de los posibles anuncios de Alberto Fernández. Los correntinos se muestran atentos a los resultados de la visita presidencial y no descartan ampliar pedidos a la Nación.

Foto época