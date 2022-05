Hace unos años el destino me desafió a vivir en la Ciudad de Corrientes (Argentina), luego de una trayectoria profesional de varias décadas en el extranjero. Inmediatamente me enfrenté a otro desafío, uno de los más importantes en el área de Relaciones Públicas: llevar adelante el Programa de Movilidad Internacional de una universidad ubicada en la Región NEA de la República Argentina, lo cual resultó una “Combinación Perfecta” de personas, paisajes, situaciones, aspectos sociales, culturales muy emotivos que, sin dudas, marcaron un antes y un después en mi evolución personal y profesional.

La provincia de Corrientes y su Río Paraná, me traspasaron el “foro interno”, como las palabras del filósofo griego Heráclito, en su visión opuesta de la identidad metafísica, cuando afirmaba que: “Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”.

En mi estadía en la provincia de Corrientes me perdí y me encontré muchas veces, pude conocerme mejor y darme cuenta de lo que soy capaz. Sin dudas mi “Paisaje Interno” se vio fortalecido por las aguas del río mágico y ya no fui la misma.

Esa tarde en mi casa en el extranjero cuando me informaron que por razones familiares tenía que venir a vivir a la ciudad de Corrientes, lloré hasta que mi rostro se volvió amorfo, me resistí al cambio, me llené de prejuicio sin conocer. Mi pensamiento se rigió exclusivamente por lo que dictaba mi EGO.

Muchos historiadores creen que el origen de la frase está en el ‘Milliarium Aureum’, un monumento erigido en el año 20 a.C. por el emperador Augusto en el Foro de la Antigua Roma y que marcaba el punto de arranque de todas las calzadas romanas. Esta frase, que significa que hagamos lo que hagamos o tomemos la decisión que tomemos, el fin último será siempre el mismo, para el universo sin dudas fue llevarme de la mano al lugar desde donde saldría de mi zona de confort y entraría en mi “Zona Mágica”, para sacar a la luz todos mis talentos y la mejor versión de mí, contribuyendo a enaltecer mi misión.

La palabra Pistis en la mitología griega significa la personificación de la Buena Fe, la Confianza, la Fiabilidad, la Honestidad, y la Armonía ante la gente, principios básicos para el ejercicio de las Relaciones Públicas. Luego de veinte años de vida y trabajo en esta provincia y con un camino transitado de desafíos permanentes, elevé mi certeza interior, mi pistis, reconociendo que estaba y estoy en el lugar correcto y en el momento indicado.

Lo cual agradezco y lo manifiesto, por las revelaciones, la evolución espiritual, personal y material, una provincia aún por descubrir…

“Todos los caminos conducen a Roma”

“Es mucho más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”

Albert Einstein

Así iba yo con esos “aires” por la vida correntina hasta que un hombre maravilloso, que ama su Corrientes Porá -que significa bonita en idioma guaraní- estacionó su camión y me descubrió, me enseñó a tener paciencia, a nunca rendirme, a incorporar este bello concepto y llevarlo a terreno: “Los seres humanos han nacido para disfrutarse y no para hacerse doler”, a abandonar los prejuicios de la diferencia de edad y de cultura, generándome un despertar de la conciencia y la posibilidad de amarme por completo.

Mi corazón albergó con amor el paisaje correntino como un cuadro del impresionista Pierre Auguste Renoir, valoró las enseñanzas de mis queridos alumnos internacionales a mi cargo, quienes me ayudaron a incrementar el cariño por el lugar que me adoptó con adopción plena, a través de sus experiencias, sus vivencias, las alegrías, el orgullo de haber superado cada obstáculo, conocer gente nueva a pesar de las distancias, los kilómetros, la geografía, la diferencia cultural, de origen, y la impronta social.

En este marco comparto con Ustedes las palabras de aquellos alumnos internacionales que tuvieron la oportunidad y el desafío de vivir en la provincia de Corrientes, durante varios meses, algunos ya profesionales en este momento, pertenecientes a distintas áreas del saber y a países como Ecuador, España, Colombia, México, entre otros, sobre su “experiencia única de vida”, como la llamaron ellos. Para Doménica Tapia de la Universidad de San Francisco Quito (Ecuador), ahora Licenciada en Piscología, Corrientes es “Una ciudad que simplemente te llena de una magia que ningún brujo conoce”.

Me encontré con una ciudad desconocida, donde todo era diferente. Una ciudad donde el café se convirtió en mate, el ron en fernet, el pan en chipá. Donde el calor llega a temperaturas de horno y el frio a temperaturas de congelador.

Donde el atardecer es más hermoso con arena y el mágico Rio Paraná y te queda a unos pasos. Donde convivís diariamente con expresiones como ‘che’ que significa tú, ‘angá’ que significa pobrecito, ‘peina’ que significa ¿Cómo?, ‘catú’ que significa ¡Vamos sí!, ‘joda’ que significa broma o chiste que se hace a una persona como diversión, ‘boliche’ que significa local bailable, ‘chake’ que significa cuidado, y que forman parte del vocabulario que llevé conmigo en la valija cuando viajé a Ecuador.

Aprendí que ‘pava’ se utiliza para describir a alguien que no “capta ni una”, y que no siempre se usa para nombrar al animal.

Aprendí que merendar no es lo mismo que cenar y que las ‘jodas’ o diversión, no siempre empiezan después de almorzar.

Aprendí que las tardes de caminata, costa, mate y galletitas, son la mejor terapia.

Aprendí que la felicidad tiene más de “con quién” que “de dónde”.

Para Nora Casanova García de la Universidad Jaume I de Castellón (España), ahora Licenciada en Publicidad, Corrientes “Es cultura en su pura esencia”.

Corrientes es cultura en su pura esencia, además tiene de todo, una bella ciudad, pueblos, los Esteros del Ibera, el Rio Paraná.

Una provincia con un ambiente tranquilo, acogedor que me recuerda a mis lindas Islas Canarias de España, que me vieron nacer.

Siempre me he sentido atraída por esta región de la República Argentina, por su música, su clima, la alegría de su gente, su forma de vivir intensamente y su manera de disfrutar de cualquier cosa que se tiene por más mínima que sea”.

Para Salma Miranda Mendoza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), ahora Licenciada en Psicología, “Corrientes y su gente me han ayudado a abrir la mente y a conocerme más”.

“No fue fácil acostumbrase a la comida de la región, a las personas con su impronta y a la distancia de tu gente, pero de Corrientes me llevo muchas experiencias, travesías y aventuras.

Fue aquí en Corrientes donde conocí partes de mí que no conocía, fuerzas que nunca pensé poseer y que me permitieron cerrar con “broche de oro” este pasaje en mi vida”.

Para Mónica Alejandra Rodríguez Rubio de la Universidad de Santo Tomas de Colombia, ahora Abogada, lo que destaca a Corrientes es: “El cariño de su gente”.

Siempre será muy grato recordar mi estadía en la ciudad de Corrientes, República Argentina, pues es difícil no sonreír cuando recuerdo sus comidas típicas.

Los lugares referentes a la ciudad, la costanera, el puerto, el transporte, los parques, las demás ciudades que visité, la cultura en general, las personas que coexisten en este lugar, el carismático y muy sentido cariño de su gente.

Para Franz Nicolás Arque Niño de la Universidad Santo Tomas Colombia, ahora Abogado, Corrientes es “Bien chévere”.

“La ciudad de Corrientes cuenta con escenarios muy diversos y placenteros para compartir con amigos, el clima muy rico. La gente de la ciudad es muy amable, amigable y acogedora. Disfruté del asado, partidos de fútbol, boliches, comidas típicas, la costanera. Esta experiencia nos ayudó a madurar, fortalecernos, aprender de otras culturas y de su gente buena. Nuestra partida fue difícil pues de lo chévere que pasamos”.

Para Alex Coscolla Alonso, de la Universidad Católica de Valencia (España), ahora Licenciado en Psicología. Corrientes me generó una “Adicción al mate” (bebida típica de la región que se toma caliente y en un recipiente especial con una bombilla.

Las costumbres del norte argentino son bien diferentes a las del resto del país y por supuesto a las de España, lo que despertó aún más mi curiosidad sobre Corrientes.

Tuve la oportunidad de hacer submarinismo, hacerme adicto al mate, conocer lugares que nunca olvidaré como los Esteros del Iberá y la naturaleza que rodea la zona.

Les comparto una anécdota que recuerdo como si fuera hoy, pese a los casi 20 años que pasaron de ese episodio, en un colectivo cuando viajaba con destino a la ciudad de Corrientes, me tocó como compañero de asiento un señor que me consultó hacia dónde iba y una vez que yo le respondí, él me manifestó que “Corrientes tiene Payé”. La palabra “payé” es un vocablo guaraní que describe una suerte de hechizo, que puede ser realizado por diversos propósitos, en este caso es para transmitir el encanto que tiene Corrientes que hará que sus visitantes quieran volver o no irse nunca más.

El mensaje era que Corrientes me iba a enamorar ¡y así fue!

Norma Bouloc