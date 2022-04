Aún no se entrega y si bien hace unos días se habría presentado en la sede de Interpol en Dubái, el director jurídico de ZOE no fue detenido pese al pedido de captura. Héctor Luis Yrimia, polémico ex fiscal federal y ex juez porteño, ejerció como director jurídico de Generación Zoe S.A. y es señalado como el ideólogo y ejecutor del método para hacer desaparecer la plata de los miembros de la organización.

Si bien hace unos días fue noticia cuando sus abogados aseguraron que se presentó voluntariamente en la sede de la Interpol en Dubái, Yrimia no fue detenido y continúa en libertad pese al pedido de captura internacional emitido por la fiscal Juliana Companys. El ex magistrado cuenta con VISA para vivir en los Emiratos Árabes Unidos, donde reside con su familia desde septiembre del año pasado. Sobre una posible extradición o deportación, la fiscal Companys comentó que “estamos trabajando, no tenemos respuesta de Dubái”. Yrimia está imputado por asociación ilícita y estafa, al igual que el resto de la banda. En su estudio jurídico material se secuestró material relacionado al caso y, en los allanamientos a sus propiedades, se encontraron cientos de miles de dólares y armas. Pese a la multitud de pruebas en su contra, incluidos videos filtrados en Twitter donde quien fuera acusado por Nisman como encubridor del atentando a la AMIA asegura ser el director jurídico de ZOE, sus abogados recientemente negaron esto. “Yo soy Luis Yrimia, el director jurídico de Generación ZOE y de todo el grupo ZOE. Volviendo de Dubai con todo el equipo, donde la misión propuesta se cumplió en su totalidad. Se instaló ZOE en los Emiratos Árabes”, dijo en esa oportunidad. “Muy emocionado porque en estas horas, próximamente, el día 9 de septiembre, estamos lanzando el fideicomiso en LATAM ZOE, que nos permitirá a todos los inversores y a la misma empresa, brindar seguridad jurídica a todos ellos”, agregó Yrimia.

Curiosamente, sus abogados informaron lo siguiente: “Es útil informar que -según nos informara Yrimia-, nunca fue director jurídico de las sociedades vinculadas al grupo Zoe ni fue apoderado de las empresas del grupo ni de sus directivos”. “Tampoco tuvo poder de decisión o injerencia en las distintas estructuras, limitándose sus tareas a las propias de un asesor externo, todo lo cual se pondrá a disposición de la justicia a fin de demostrar su ajenidad respecto a cualquier eventual ilícito desplegado por terceras personas”, agregaron. Algo contradictorio con lo que se escucha en el video.

Zoe Gate: El video que complica a Héctor Luis Yrimia

También Héctor Luis Yrimia: pic.twitter.com/NQKc58xstt — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) April 14, 2022