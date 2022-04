Se dio en varias partes del mundo. El servicio de mensajería instantánea de WhatsApp sufrió este miércoles una caída generalizada en varias partes del mundo, según denunciaron los propios usuarios. Desde la plataforma comunicaron oficialmente en Twitter que “es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento”. Según el sitio especializado en fallas de estas plataformas, las denuncias de mal funcionamiento comenzaron a las 17:18 (hora argentina).

Los internautas tomaron las redes sociales para informar que no podían enviar mensajes y que aparecían errores en la conexión. Particularmente, cuando los usuarios envían mensajes, aparece como “conectando” y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

La última gran caída de la app sucedió el 4 de octubre del 2021, cuando se interrumpieron la gran mayoría de los servicios de la matriz Meta (antes Facebook). En aquel entonces, aplicaciones como Instagram, Messenger, entre otras, no estuvieron disponibles al menos por seis horas.