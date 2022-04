Tras la suspensión del fin de semana de la Primera A y por dos domingos en la B, en ambos casos por las inclemencias del tiempo, esta tarde la pelota volverá a rodar con juegos correspondientes a la categoría superior y mañana lo harán los del ascenso.

La pelota vuelve a rodar hoy y mañana con juegos de la Primera división A y Primera B, correspondientes al torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol, que tiene como encuentros atrayentes el que se jugará en cancha de Huracán Corrientes, entre el local y Mandiyú. En Lipton, el dueño de casa se medirá frente a Curupay.

Huracán en la zona A y Lipton en la B, son los líderes que tiene el torneo, con puntaje ideal hasta aquí, tres jugados, tres ganados y, en el caso del “azulgrana”, con una efectividad goleadora importante, diez a favor y tan sólo dos en contra.

Pero en el camino de Huracán hoy estará Mandiyú, el último campeón, que tuvo fecha libre en el inicio del torneo, tiene pendiente su partido ante Alvear (se jugará el jueves) y viene de ganarle a Quilmes, por lo que hay promesa de buen espectáculo para esta tarde en el estadio del barrio Berón de Astrada.

Lipton por su parte recibirá a Curupay, que no está teniendo un buen comienzo de torneo, perdió en sus dos primeras presentaciones y en la fecha pasada igualó con San Jorge, sumando así su primer punto en tres juegos.

En la cancha de Boca Unidos también habrá un encuentro atrayente como lo es el que a priori prometen el local y Cambá Cuá. El “aurirrojo” tiene en su haber sólo un punto, producto del empate que viene de conseguir ante Libertad, 4 a 4. El elenco cambacuacero tras dos victorias seguidas en el inicio del torneo, viene de caer 1 a 0 frente a Lipton.

PRIMERA ‘B’

Mañana se completará la tercera fecha de la Primera División B, jornada que se abrió dos semanas atrás con la victoria en San Luis del Palmar de Juventud Naciente sobre Popular por 4 a 0, y luego las inclemencias del tiempo llevaron a que se suspendiera por dos domingos seguidos.

PROGRAMA

Cancha de Lipton: 14:00 – 1ª A zona A – Quilmes vs Alvear, árbitro: Néstor Frank; y 16:00 – 1ª A zonas B – Lipton vs Curupay, árbitro: Sandro Benítez. Asistentes: Claudio Gómez y Roberto Medina.

Cancha de Ferroviario: 14:00 – 1ª A zona B – San Jorge vs Rivadavia, árbitro: Nicolás Sosa; y 16:00 – 1ª A zona B – Ferroviario vs Sacachispas, árbitro: Roxana Ojeda. Asistente: Milton Maciel.

Cancha de Huracán Corrientes: 15:00 – 1ª A zona A – Huracán Corrientes vs Mandiyú, árbitro: Víctor Vallejos. Asistentes: Adrián Sosa y Sandoval Martínez.

Cancha de Sportivo: 14:00 – 1ª A zona A – Invico vs Empedrado, árbitro: Sebastián Azcona; y 16:00 – 1ª A zona A – Sportivo vs Mburucuyá, árbitro: Javier Cabrera. Asistente: María Encina.

Cancha de Boca Unidos: 15:30 – 1ª A zona B – Boca Unidos vs Cambá Cuá, árbitro: Nicolás Rodríguez. Asistentes: Edgardo Romero y Matías Carbonelli.

MAÑANA

Cancha de Sportivo: 15:00 – 1ª B zona A – Villa Raquel vs Soberanía, árbitro: Matías Carboneli. Asistentes: Roberto Medina y Milton Maciel.

Cancha Lipton: 14:00 1ª B zona A – Peñarol vs Yaguareté, árbitro: Nicolás Rodríguez; y 16:00 – 1ª B zona A – B° Quilmes vs Independiente, árbitro: Sebastián Azcona. Asistente: Sandro Benítez.

Cancha de Ferroviario: 14:00 – 1ª B zona B – Alumni vs Robinson, árbitro: Roxana Ojeda; y 16:00 – 1ª B zona B – Dr Montaña vs Talleres, árbitro: Néstor Frank. Asistente: Raúl Sosa.